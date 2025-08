La comedia de un trágico

La ficha *** 'Toronjo, Segura-Alosno, Huelva'. XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar. Cante: Jeromo Segura. Guitarra: Ramón Jesús Díaz. Pandereta: Paula Fernández. Lugar: Jardines del Real Alcázar. Fecha: Sábado, 2 de agosto. Aforo: LLeno.

El concierto se construye sobre dos estilos musicales, el fandango y la seguidilla. No es una casualidad que estos dos estilos se sitúan en el origen de las danzas cantadas españolas, antecesoras de lo que hoy llamamos flamenco, que se ha construido sobre estas dos ramas. No creo por tanto, como aseguran Segura y Juan Carlos Romero, que la toná esté en el origen de la seguidilla sino que creo lo contrario. La investigación y el sentido común, pese al mito mairenista, han demostrado que la seguidilla es anterior a la toná, incluso a las tonás campesinas que escucharemos también en este recital. La variedad la dan las letras. Muchas son populares y otras se deben al genio de Paco Toronjo. Porque la obra propuesta es un homenaje colectivo e individual. Un homenaje a las músicas de tradición de Alosno, y por extensión a la música popular que está en el origen de lo que hoy llamamos flamenco. Ya saben que no me gusta la palabra folclore, por eso de Eduardo Galeano y su poema Los nadies “que no practican cultura, sino folclore”.

Y, por otro lado, este concierto es un homenaje al genio creador de Paco Toronjo. “No puedo cantar como él, no se trata de imitarlo” dice Jeromo Segura. Desde luego que no. Ni estética ni vitalmente se parecen los dos cantaores. De la dulzura de Segura al existencialismo fatalista de Toronjo hay un mundo. Pero estos dos mundos se pueden armonizar, y en eso consiste este recital. Que se enriquece con otros estilos aledaños: toná, nana, trilla. También con el toque con denominación de origen en Alosno de Ramón Jesús Díaz. Y el pandero preciso, exacto, de Paula Fernández. Hay letras populares que cantaba Toronjo en sus primeros tiempos, junto a su hermano Pepe, y otras de su última época. Y también hay seguidillas que estaban en el repertorio antes de que irrumpiera la figura de Paco Toronjo. Y esas son las más sorprendentes, tanto a nivel melódico como literario. Paco Toronjo era un trágico que se dejaba la vida en cada tercio. Y Jeromo Segura lo que nos contagia es su alegría de vivir. Y eso se agradece.