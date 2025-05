Concierto sorpresa de Sting en Sevilla en un evento privado en Fibes

Sevilla fue testigo este sábado de un inesperado concierto de Sting. El cantante británico ofreció una actuación sorpresa en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). El ex vocalista de The Police, cuya presencia no había sido anunciada previamente, actuó en el marco de un evento privado organizado para el equipo de la empresa Vorwerk, conocida por su robot de cocina Thermomix.

A pesar del carácter privado de este congreso, la noticia de la presencia de la estrella musical se ha propagado rápidamente por la ciudad debido a la difusión de numerosos vídeos por diferentes redes sociales. En estas imágenes, se ha podido ver al artista de 73 años repasando algunos de sus clásicos ante un público completamente volcado.

Es la primera vez que Sting ofrece un concierto en Sevilla. En 1992, grabó el vídeoclip de When we dance, aprovechando las llamativas estructuras de algunos pabellones de la Expo 92, como el de Kuwait o el de Francia.