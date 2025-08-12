Correcto retrato de un gran político

La ficha *** 'La gran ambición'. Drama biográfico, Italia, 2024, 123 min. Dirección: Andrea Segre. Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre. Música: Iosonouncane. Fotografía: Benoît Dervaux. Intérpretes: Elio Garmano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Paolo Calabresi, Elena Radonicich.

Buen vehículo pedagógico -ideal para la televisión, como aquella estupenda Exterior noche de Bellocchio sobre el asesinato de Aldo Moro- para aproximar al gran público, sobre todo a los más jóvenes, la importante figura del histórico dirigente comunista italiano Enrico Berlinguer (1922-1984), uno de los padres en 1977 del eurocomunismo junto a Marchais y Carrillo tras su primera ruptura con la Unión Soviética en 1976, y actor, junto a Aldo Moro, del llamado Compromiso Histórico, la colaboración, en una situación de extrema precariedad política y auge del terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, entre el PCI y la Democracia Cristiana. El asesinato de Moro en 1978 le puso fin. Lo que sería bueno como vehículo pedagógico en forma de serie televisiva, sin alcanzar la fuerza de la serie de Bellocchio, resulta algo pobre en cine.

La película se centra en los años decisivos que van de 1973 a 1978, desde la afirmación de la independencia del PCI frente a la URSS, la atracción del votante moderado de izquierdas a un comunismo de raíz gramsciana no sospechoso de alineaciones totalitarias al Compromiso Histórico. Apasionantes y duros años. Anni di piombo, años de plomo, les llaman los italianos a causa del terrorismo. Que merecían un tratamiento de mayor profundidad ideológica y tensión dramática. Andrea Segre, un documentalista autor de dos buenas películas de ficción sobre la inmigración -La pequeña Venecia (2011) y El orden de las cosas (2017)- y de una oportuna historia de supervivencia de dos pescadores venecianos arrollados por el turismo masivo –Welcome Venice (2021)- ha preferido sacrificar la complejidad al didactismo divulgativo que busca fusionar documento y ficción.

El resultado es un correcto biopic magníficamente interpretado por Elio Germano que recrea, en lo público y lo íntimo, un convincente retrato del gran político. En los momentos actuales puede servir para que se tome nota de que dos fuerzas políticas antagónicas -comunistas y democristianos- pueden intentar pactos por el bien de la nación. Pactos mediados por el pragmático Andreotti que, por supuesto, hizo rechinar los dientes de quienes en ambos partidos preferían la confrontación a la unión para superar momentos de grave crisis. Desgraciadamente el secuestro y asesinato de Moro por las Brigadas Rojas hizo imposible lo que Berlinguer y Moro intentaron hacer posible.

La figura de Enrico Berlinguer ya había sido tratada en el documental Quando c’era Berlinguer (Walter Veltroni, 2014) y Prima della fine. Gli ultimi giorni di Berlinguer (Samuele Rossi, 2024). Andrea Serge aporta una visión a la vez coral y personal, pública y privada, del gran político que lideró el que fue el partido comunista más importante de la Europa democrática.