"Estoy deseando hacer una película luminosa, una apología de la vida"

La actriz Bárbara Lennie (Madrid, 1984), Goya a mejor protagonista por su trabajo en Magical Girl (2014) de Carlos Vermut, se asocia desde los inicios de su carrera con algunas de las producciones de cine y teatro más arriesgadas e interesantes del panorama español. Tras su desgarrador duelo actoral con Irene Escolar en la obra Hermanas regresa este fin de semana al Teatro Central de la mano del director y creador de aquella propuesta, Pascal Rambert, para ofrecer el estreno español de 3 anunciaciones, donde comparte cartel con la italiana Silvia Costa y la francesa Audrey Bonnet. Cada una de ellas ofrecerá en su idioma -habrá subtítulos- un monólogo performático que "revelará algunos designios que pueden trastocar el orden conocido" en esta particular aproximación de Rambert a la icónica Anunciación pintada por Fra Angélico en la que el arcángel Gabriel daba la buena nueva a María.

-¿Qué supone regresar al Teatro Central, donde ha mostrado fielmente sus colaboraciones con Pascal Rambert? ¿Qué tiene de especial su anunciación respecto a la de sus dos compañeras?

-Aún recuerdo con emoción el estreno absoluto de Hermanas en el Teatro Central, donde yo había representado también mi anterior trabajo con Rambert, La clausura del amor. El público del Central está muy educado, acostumbrado a ver líneas narrativas dispares, y eso es un regalo. Pascal escribió 3 anunciaciones pensando en las tres actrices que participamos, hemos trabajado con él en otras ocasiones y creo que le ayuda mucho saber quién va a ser la voz y el cuerpo que va a portar sus palabras. Es un proyecto al que viene dando vueltas desde hace casi seis años, y que ha ido gestando con gran honestidad. En mi monólogo se hace un llamamiento o anuncio en torno a cómo rectificar el espacio y el lugar que tiene la mujer en la sociedad, es el monólogo más combativo y alarmante pero tiene también algo esperanzador. Me resuena muchísimo con la realidad que vivimos las mujeres, con ese intento de cambio que entre todas estamos intentando articular desde hace ya años.

-Cada actriz lleva una vestimenta muy dispar. ¿Qué papel cumple la estética en la propuesta?

-Creo que en el sur se entenderá mejor mi imagen que en el estreno absoluto en la Bretaña francesa porque llevo un traje que es como una reinterpretación de la virgen Macarena pero también porto muchos elementos de otras tradiciones, como la china o la afgana. El primer monólogo sobre la embriología lo hace Silvia Costa con un traje rojo que remite al cuadro de Fra Angélico mientras que Audrey va vestida como un astronauta porque su anunciación trata de un futuro incierto. Aquí la oscuridad, la luz y el montaje sonoro están muy pensados, el espacio es profundamente sugerente y atmosférico; es la puesta en escena más compleja de todas las obras que hecho con él como director.

-¿Cómo calificaría la poética de Pascal Rambert?

-Es una poética basada en la palabra, en el poder de evocación y transformación del lenguaje, en la poesía de la palabra. Está anclada en la realidad y a la vez es muy abstracta. Ofrece numerosas referencias al mundo real, al de la filosofía y del intelecto, para trazar las grandes cuestiones: el orden social, el dolor, el encontrar un lugar en el mundo y repensar lo que nos rodea... además del amor, un tema siempre presente en su obra.

-Con Irene Escolar promovió un proyecto con HBO, Escenario 0, en el que convertían textos recientes del mejor teatro español en experiencias audiovisuales para la plataforma. Fue su último trabajo con Miguel del Arco, otro de los grandes directores de su carrera.

-Escenario 0 nació para nosotras del deseo de rodar Hermanas de una manera distinta a como se filma normalmente el teatro, dándole otro vuelo y otra narrativa, y a partir de ahí decidimos hacer un mapa de las nuevas dramaturgias españolas que han sido más representativas. Tuvimos la suerte de que HBO, en un momento de parálisis brutal por la pandemia, lo entendiera perfectamente y apoyara al sector. Vivimos el proyecto como una ventana de aire fresco, de esperanza, y logramos convocar a muchas personas que admiramos. Con Miguel del Arco, por ejemplo, rodamos El juicio a una zorra. Producir, general sinergias, y poder no ser siempre la que espera la llamada sino hacer la llamada yo, fue algo muy importante para mí y quiero seguir desarrollándolo. Creo que tengo la capacidad de intuir el talento de los demás y Escenario O me dio una sensación de libertad y satisfacción personal tremendas.

-¿Cómo encara el cierre del Teatro Pavón Kamikaze?

- Pese a ser una noticia esperada y que se venía gestando desde hacía tiempo me da muchísima pena porque Madrid pierde un lugar de encuentro importante para actores, artistas y para el público. Espero que no sea un fin sino una reinvención pero no tengo ni idea de lo que va a ocurrir.

-¿Qué le reveló del panorama escénico la crisis sanitaria?

-La necesidad que tiene la sociedad de que le cuenten historias en directo y el que es posible reinventar el modo de ofrecerlas aunque sea través del streaming. También la absoluta fragilidad y desprotección de nuestra escena comparada con otros contextos como Alemania porque ahora los actores y bailarines no tienen siquiera la posibilidad de completar ingresos como camLos renglones torcidos de Diosareros o dependientes.

-Hace unos meses se anunció que protagonizaría a las órdenes de Oriol Paulo una adaptación de . ¿Cómo avanza el proyecto?

-Se quiere conservar el espíritu de la novela de Torcuato Luca de Tena y ofrecer una lectura bastante libre pero preservando ese retrato de la psiquiatría en España en los años 60 y a la vez el juego mental que vertebra toda la historia, esa mujer que no se sabe bien quién es. Es un proyecto muy potente y quiero prepararlo muy bien.

-En El desorden que dejas, la serie de Netflix, interpretaba a una profesora que mantiene una relación muy turbulenta con sus alumnos, pero que les enseña a leer a Sylvia Plath y Carmen Laforet, y debate con ellos sobre feminismo.

-Aún estoy sorprendidísima de la acogida tan brutal que han tenido la serie y el personaje, me escribe gente de todo el mundo, la capacidad de penetración que tiene Netflix es increíble. Disfruté mucho el trabajo con los alumnos y el poder hacer ese homenaje a los docentes, tan fundamentales y tan poco valorados en la sociedad.

"Desde el inicio de la historia de la literatura el alma humana interesa en la medida en que es contradictoria"

-En la serie vuelve a encarnar a un personaje intenso y muy atormentado. ¿Por qué hay tan pocos trabajos que tengan que ver con la idea de felicidad?

-Creo que últimamente se está escribiendo más en ese sentido, la gente quiere ver y escuchar esas historias, pues bastante dura es la vida actual, pero desde el inicio de la historia de la literatura el alma humana interesa en la medida es que es ambivalente y contradictoria. Pero yo estoy deseando tras Los renglones torcidos de Dios hacer una película luminosa, que tenga que ver con el humor, una apología de la vida.