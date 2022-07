Juan Diego Botto presentará en la sección 'Horizontes' de Venecia 'En los márgenes'

El cineasta Juan Diego Botto competirá con su primer largometraje como director, En los márgenes, protagonizado por Penélope Cruz, en la sección Horizontes del Festival de Venecia, según anunciaron este martes sus organizadores en rueda de prensa.

La cinta trata la vida de tres personajes con la crisis económica como telón de fondo y en la repercusión de una pareja y cuenta en su reparto con otros actores como Luis Tosar o Aixa Villagrán.

Sobre su filme, Botto asegura que los actores "están magníficos, van a conmover a los espectadores" y presentarla en Venecia "es mucho más de lo que puede esperar un debutante. Mucho más de lo que podía soñar". Escrita por Botto y Olga Rodríguez, la cinta es una película "sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas", adelanta la sinopsis.

En los márgenes formará parte de la lista de películas que competirán en la categoría Horizontes de la Mostra, dedicada a las nuevas corrientes expresivas del cine. La 79 Mostra se celebrará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre en el Lido, la isla veneciana donde fue fundado hace exactamente noventa años, una efeméride que marcará esta edición.

En esta ocasión, se otorgarán los Leones de Oro honoríficos a la actriz francesa Catherine Deneuve, icono del cine francés, y al director estadounidense Paul Schrader, autor de obras maestras como American Gigolo (1980) o guiones como Taxi Driver (1976).

El jurado de la categoría Horizontes estará presidido por la cineasta española Isabel Coixet.

En su regreso a la 79 edición del Festival de Venecia tras ganar la Copa Volpi en 2021 por Madres paralelas, Penélope Cruz hará doblete: además de la película de Botto presentará en la Sección Oficial una producción italiana, L'inmensitá, de Emanuele Crialese.

Bardem, con un corto

También el actor Javier Bardem acudirá a Venecia con el cortometraje Look at me de la directora británica Sally Potter, que se presentará fuera de concurso en la sección Horizontes Extra de este festival, al que es "posible" que acuda también el otro protagonista del corto, el humorista Chris Rock.

Alberto Barbera, el director de la muestra que arrancará el próximo 31 de agosto, informó en rueda de prensa que la veterana directora británica regresa a Venecia con este cortometraje protagonizado por Bardem y Chris Rock. "Es un cortometraje con dos actores extraordinarios, y es posible que Chris Rock, que está de gira esos días por Europa con su espectáculo, pueda estar en la presentación de este cortometraje que dura 15 minutos", dijo Barbera.

Si así se confirma finalmente, Rock estará en Venecia después de que en la pasada gala de los Oscar el actor Will Smith le propinara una bofetada por bromear sobre la alopecia de su esposa.

No es la primera vez que Bardem rueda con Sally Potter, ya que el actor también se puso a sus órdenes en la película Los caminos que no escogemos (2020).