'El hijo zurdo' llega a sus últimos días de rodaje en Alcalá de Guadaíra

Basada en la novela de la escritora onubense afincada en Sevilla, Rosario Izquierdo, El hijo zurdo es una obra que aborda la familia, el desamparo, la incomunicación o las ausencias. Con estos mimbres, Rafael Cobos, que también se ha encargado del guion de la serie, construye su ópera prima en la dirección, junto al también realizador sevillano Paco R. Baños. Protagonizada por María León y Tamara Casellas, en su papeles protagonistas, está dividida en seis capítulos de 30 minutos, y su fecha de estreno, aún sin concretar, tendrá lugar a lo largo de 2023. Hasta entonces, su director y guionista, Rafael Cobos, tiene una doble cita en el próximo Festival de San Sebastián, que ha arrancado esta misma semana, con los estrenos de la esperadísima Modelo 77, junto a su “pareja” cinematográfica habitual, el director Alberto Rodríguez, y con la presentación, además, de un episodio, del que se ocupan ambos, de la serie Apagón, también producida por Movistar Plus.

Para el ganador de dos premios Goya (por sus guiones de La isla mínima y El hombre de las mil caras), Rafael Cobos, en El hijo zurdo se cumple “como en esa frase que robo y que dice aquello de que todas las historias son interesantes cuando el que busca el camino a casa se pierde”. Para el creador sevillano, se trata de una obra que aborda “el desamparo, dónde está tu lugar, y de esa zona reservada a tu personalidad, y de cómo somos”. A este respecto, Cobos matiza que “El hijo zurdo, al final, si lo tuviéramos que pasar todo por una criba, e intentar sintetizar la historia, sería la del desamparo y la identidad, dos elementos que se transfieren y que están especialmente vinculados”. En referencia a su debut como director, señala que “no es para mí un lenguaje extraño, ya que en gran medida en la segunda temporada de La Peste (serie también producida por Movistar Plus), asumí buena parte de estas funciones, aunque sí tiene un componente novedoso, ya que me hago cargo de competencias que había vivido de lejos, pero no en la primera línea de fuego”, especifica. Explica el guionista sevillano que “los detalles siempre forman parte de los proyectos en los que he participado, ya que son los que atomizan las historias”. Con respecto a la etiqueta de thriller emocional, Rafael Cobos estima que “la emoción siempre es esencial a la hora de contar una historia, y en El hijo zurdo hemos intentado que esta emoción llegue a través de los personajes, por eso creo que es una definición muy adecuada de esta serie, ya que aúna sus elementos esenciales”. Tiene muy claro Cobos “lo que quiero transmitir con los personajes, cómo se sitúan en la historia y la posición que ocupan. Me interesa mucho lo que hay detrás, el pozo y pensamiento que no vemos de ellos, y el sentido último de sus comportamientos”, explica.

El hijo zurdo se caracteriza por la amplia presencia de andaluces en todos los niveles del proyecto y por la juventud de buena parte de sus intérpretes

A Rafael Cobos le acompaña, así como en anteriores proyectos, el director Paco R. Baños (Alí o 522. Un gato, un chino y mi padre), que no duda en señalar que “trabajar con Rafael (Cobos) es muy fluido, muy fácil, además de muy práctico, ya que resuelve mucho el poder contar con el guionista cerca, y así poder compartir todas las posibilidades que tiene cada escena”. Considera Baños que Cobos “ha introducido una línea narrativa, que ha llevado más allá la novela de Rosario Izquierdo, que es de donde ha salido el germen de esta obra”. La actriz sevillana María León es Lola, “una mujer con muchos problemas, uno de ellos el de la incomunicación con su hijo”. Califica León a su personaje como “muy real y muy vivo, desconectada del mundo y de su familia y gracias a su hijo se enfrenta a quién es”. Añade la actriz que “mantiene una relación muy especial con Maru (interpretada por la también sevillana Tamara Casellas), “que es una mujer de una clase social totalmente diferente al de mi personaje, pero cuando una madre se enfrenta a la vida, esas diferencias desaparecen”. En cuanto a lo que esta obra supone para su trayectoria, María León no duda en señalar que “el personaje de Lola es un regalo y un parque de atracciones, porque el disfrute con un papel llega cuando hay dificultad, pues eso supone evolución y aprendizaje”.

Tamara Casellas (Ama o Desaparecer) interpreta a Maru, que “es un personaje que vive en la periferia, de origen humilde, pero que es la auténtica luz de esta historia, y acompaña a Lola desde la oscuridad por la que está pasando, pero que conoce por su pasado”. Para la sevillana el de El hijo zurdo es “un rodaje muy bonito y sencillo, ya que Fale (Rafael Cobos) y Paco (Baños) tienen todo muy claro, y aunque yo no estaba acostumbrada a trabajar como lo hacen ellos, que es muy desde el texto, está tan bien escrito que es muy fácil de entender e interpretar”. Si esta producción se caracteriza por la amplísima presencia de intérpretes andaluces, la mayoría sevillanos, también lo es por la juventud de buena parte de su reparto. Como es el caso de Hugo Welzel, sevillano de padre alemán, y de 18 años, que interpreta a Lorenzo, el hijo ‘zurdo”, y al que Rafael Cobos contempla “como un Steve Macqueen adolescente”. Define Welzel a su personaje como “un chaval que se ha criado en una familia con muchísimos problemas, y que como todo se derrumba a su alrededor necesita amor y cariño, y en esa búsqueda comete errores muy graves”. Para Welzel este es su segundo proyecto, tras su participación en La chica invisible, que recientemente ha finalizado su rodaje en Carmona, y que es una adaptación de la novela, con el mismo título, de Blue Jeans. Y más juventud con Numa Paredes, que interpreta a Inés, sevillana de 20 años y que debutó en la interpretación siendo una niña, y el malagueño Germán Rueda, de 21 años, el ‘Loco’, y que pudimos ver en la serie Malaka. Juventud y talento andaluz en El hijo zurdo, el debut en la dirección de Rafael Cobos.