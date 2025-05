Muere el director y guionista Mariano Ozores a los 98 años

El director y guionista Mariano Ozores ha fallecido este miércoles de madrugada a los 98 años en su domicilio de Madrid, ha informado la Academia de Cine. La capilla ardiente se instalará en el madrileño Tanatorio de la Paz (Alcobendas) y estará abierta en la tarde de este miércoles, donde amigos y compañeros podrán darle su homenaje.

Uno de los directores más prolíficos de la historia del cine español, Ozores se convirtió en un experto en provocar la risa de los españoles, con un total de 96 películas que vieron alrededor de 90 millones de personas. Entre sus logros, ver el potencial que podían tener Fernando Esteso y Andrés Pajares como dúo cómico. Coincidiendo con el destape, se formó un trío imparable que comenzó con el éxito de Los bingueros en 1979 y que llegó a conseguir más de un millón de espectadores por cada una de las nueve películas que hicieron juntos. Incluso su tercera colaboración, Yo hice a Roque III, consiguió que retrasasen dos semanas el estreno de El Imperio contraataca en España porque la distribuidora sabía que la película de Irvin Kershner no podría competir contra el trío, remarca en su nota biográfica la Academia de Cine.

"Soy autodidacta. Ir de teatro en teatro, visitando pueblos y ciudades, me hizo ver como el público se reía, de qué se reía y cómo lo hacía", dijo en sus memorias el cineasta, Goya de Honor en 2016 y miembro de una familia dedicada a la actuación, entre ellos su hermano Antonio Ozores. Nacido en Madrid en 1923, fue el segundo hijo de Luisa Puchol y Mariano Ozores, actores de teatro. A los 17 años comenzó a trabajar en la compañía teatral de sus padres, haciendo de tramoyista, ayudante, apuntador o representante cuando hacía falta.

El director más infravalorado y el de mayor éxito

En los años sesenta y setenta era difícil no conocer el cine de Mariano Ozores, que multiplicaba sus películas para alegría de sus fans y horror de sus detractores, enfrentamiento que rodeó la carrera de uno de los directores españoles más prolíficos y menos valorados, que creó un género tan propio como disparatado.

Hasta 2016 no recibió un Goya, honorífico, por su "sólida y vasta trayectoria dedicada a la comedia" y por haber hecho "reír, con casi un centenar de filmes, a varias generaciones de españoles", señaló la Academia de Cine al anunciar el premio. "Aunque las críticas a mis películas nunca han sido buenas, me quedo con que el público siempre ha estado a mi favor.

Ese ha sido mi verdadero logro: haber mantenido la risa en las salas de cine españolas es una satisfacción que hoy no puede quitarme nadie", afirmó entonces Ozores, fallecido este miércoles a los 98 años en Madrid.Porque si algo está claro en su trayectoria es que, al igual que Alfredo Landa con el 'landismo' -al que él contribuyó en gran medida- o Berlanga, con lo 'berlanguiano', Ozores fue capaz de crear un género de cine muy específico, tan cómico como absurdo y que limitaba en lo burdo. Pero pese a ser muy popular, no era del gusto de todos, así que no se reivindicó como 'ozorismo'. Y lo era con todo el derecho. Historias simples, situaciones absurdas, juegos sexuales básicos y muy poca corrección política de la que se lleva hoy en día.

Con eso construyó un imperio cómico del que sus representantes más conocidos son Andrés Pajares, Fernando Esteso y su hermano Antonio, pero por el que también pasaron nombres tan populares como los de Concha Velasco, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Lina Morgan, Gracita Morales, Juanjo Menéndez, Florinda Chico, Paco Martínez Soria, José Sazatornil e incluso Peret.

Ya desde los títulos, sus películas eran toda una declaración de intenciones: Suspendido en sinvergüenza (1963), Objetivo: BI-KI-NI (1969), A mí las mujeres, ni fu ni fa (1971), Una monja y un Don Juan (1973), Dormir y ligar: todo es empezar (1974), Cuentos de las sábanas blancas (1977), Los bingueros (1979), El liguero mágico (1980), La Lola nos lleva al huerto (1984) o Los obsexos (1989). Muchas de estas películas serían muy complicadas de rodar en la situación actual. Y es verdad que eran muy machistas y muchas de ellas se inscribían en el llamado 'cine del destape'. Pero también lo es que reflejan la sociedad de aquellos años.

Porque si algo hacía bien Ozores era hacer parodias de la realidad social. Con ejemplos como Yo hice a Roque III (1980), inspirada en Rocky, !Que vienen los socialistas! (1982), lanzada pocos meses antes de la primera victoria del PSOE en las elecciones generales, u Operación cabaretera (1967), con Gracita Morales y López Vázquez en plan James Bond. Lo hacía además de forma rápida e ingeniosa, con poco dinero y menos medios. Rodajes de 20 días, entre cuatro y seis largometrajes al año, y muchas risas. Ese era su objetivo, hacer reír. "Nos divertíamos mucho en los rodajes; yo siempre decía lo mismo antes de empezar: 'Vamos a hacer una película y de paso vamos a divertirnos'. Y nos divertíamos", aseguró a los periodistas en un encuentro con motivo de su Goya de honor.

Aunque también hizo incursiones en otros géneros, como el de artes marciales -Veredicto implacable (1987)- o la ciencia ficción, con La hora incógnita (1964), una película que se estrelló en taquilla pero que demostró que Ozores era capaz de hacer mucho más que sus habituales comedias. Fue una de las pocas películas que Mariano Ozores hizo con su hermano José Luis, fallecido en 1968 y padre de Adriana Ozores, que junto a su prima Emma -hija de Antonio- han continuado la carrera en el mundo artístico que iniciaron sus abuelos, Mariano Ozores Francés y Luisa Puchol.Tanto Adriana como Emma Ozores se iniciaron en el cine en películas de su tío y fueron ellas las encargadas de entregarle el Goya de honor. "Todos los que han trabajado contigo hablan de tus películas con una sonrisa de oreja a oreja y repiten 'que bien nos lo pasábamos'", dijo Adriana. Un resumen muy claro de lo que representaba Mariano Ozores para el cine español.