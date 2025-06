La época dorada de la cartelería en Sevilla

En los últimos años ha quedado más que patente que la cartelería sevillana atraviesa una época dorada. Sí, sí, una época dorada. Podríamos llegar a pensar que el hecho de que muchos de los carteles que anuncian los grandes eventos de la ciudad acaben rodeados de polémicas y debates, es síntoma de que no es así, de que esos debates y polémicas suponen una repercusión negativa. Nada más lejos de la realidad. A nada que recapacitemos mínimamente sobre la función de un cartel, llegaremos a la conclusión de que el alboroto mediático al que se someten ciertos carteles, son más que beneficiosos para los eventos que estos anuncian. Y no, esto no quiere decir en absoluto que los artistas o las organizaciones busquen la polémica con el fin de lograr una mayor difusión.

No obstante, no son estos revuelos bajo los que se alza esta época dorada de la cartelería sevillana. Es destacable que en la ciudad, tanto instituciones como las diferentes entidades responsables de las fiestas y eventos, estén apostando sin complejos por artistas contemporáneos a la hora de confiar sus carteles. Algo que, a decir verdad, ni es tan común en otras ciudades ni lo ha sido en Sevilla en otros tiempos.

Así, en este artículo haremos un repaso por algunos de los carteles más relevantes de esta temporada, prestando especial atención a los creados por artistas contemporáneos, es decir, artistas que se dedican profesionalmente al arte contemporáneo y cuya obra no está centrada en la cartelería o el diseño. Esto es significativo, ya que estos creadores deben trasladar su lenguaje habitual al que requiere la función comunicativa e informativa de un cartel.

Luis Gordillo durante la presentación del cartel de la Hermandad de la Macarena / José Ángel García

Si hablamos de cartelería contemporánea y de controversia, la palma de esta temporada se la llevaría el cartel de Luis Gordillo (Sevilla, 1934) para la Hermandad de la Macarena. El sevillano puede presumir de ser uno de los pintores españoles vivos más valorados y respetados a nivel nacional e internacional. La propuesta realmente consistía en dos carteles donde, de un modo muy gestual y a través de trazos sencillos, el artista representaba su visión personal sobre la mirada de la Virgen de la Macarena. Con 90 años, Gordillo fue capaz de revolucionar los medios y de incendiar las redes, estimulando la creatividad de muchos usuarios que sacaron a relucir su ingenio a través de una serie de memes que se hicieron casi tan virales como el propio cartel. Un revuelo que también abrió debates interesantes y jocosos en los hogares, bares, rellanos y tertulias cofrades. Ya hubieran querido los artistas de muchas obras que están colgadas en los museos poder generar la creatividad y los debates que se sucedieron tras la publicación de este cartel.

Cartel de Miquel Barceló para la XXIII edición de la Bienal de Flamenco / D.S.

En esta temporada no sólo se ha contado con referentes sevillanos, sino que también han estado presentes nombres de la talla de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957). El artista mallorquín fue el responsable del cartel de la XXIII edición de la Bienal de Flamenco. Una acuarela donde una suerte de bailarina aparece en una pose poco o nada flamenca y de sus extremidades, cabeza y especialmente de su sexo, surgen una serie de ramas de cardo en cuyas flores aparecen escritos los nombres de algunos de los grandes referentes del flamenco como Camarón, Caracol, Rancapino o Fernanda y Bernarda de Utrera. Un ejemplo de cómo una buena obra de arte (en el caso de que esta la sea) no tiene por qué funcionar como un buen cartel.

Presentación del cartel de Martha Jungwirth para la temporada taurina 2025 en Sevilla / Raúl Caro/EFE

Como viene siendo habitual, la Real Maestranza de Caballería con la ayuda de Pepe Cobo (el que fuera director de la galería La Máquina Española) cuenta con artistas contemporáneos internacionales para su cartel anunciador de la temporada taurina. En este caso la elegida ha sido la austriaca Martha Jungwirth (Viena, 1940), una artista sustancialmente abstracta con gran relevancia en Centro Europa. Aunque haya sido un cartel que ha pasado un tanto sin penas ni glorias, no ha estado exento de polémicas, ya que todo indica a que la imagen utilizada para el cartel es un corta y pega de un detalle de una obra anterior. Obra que además estuvo expuesta en una muestra temporal en el Guggenheim de Bilbao el pasado año.

Presentación del cartel de Manolo Cuervo de la misión de la Esperanza / José Ángel García

Volviendo al mundo cofrade y a un artista habitual ya en la cartelería sevillana, Manolo Cuervo (Isla Cristina, 1955) ha sido el encargado del cartel con el que la Hermandad de la Esperanza de Triana ha anunciado los diferentes actos que se llevarán a cabo durante la Misión de la Esperanza. Con un primer plano del rostro de la Esperanza enmarcada en un corazón, el artista alude a aquel verso del pregón de 1991 en el que José María Rubio proclamaba ante la ovación del público “¡Dicen que no tiene nombre el corazón, es mentira, porque se llama Triana el corazón de Sevilla!”. Un cartel colorido acorde con la propia obra del artista y con el espíritu de la hermandad de la calle Pureza. Manolo Cuervo fue también el encargado del cartel de la XX y última edición de Nocturama.

Presentación del cartel de Manolo Cuervo para la XX edición de Nocturama / Juan Carlos Vázquez

De cara al 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) el Ayuntamiento de Sevilla contó con la artista Virginia Bersabé (Écija, 1990). Una elección que no es casual, ya que el trabajo de la artista astigitana gira en torno a la figura de la mujer, más en concreto, en torno a la figura de la mujer mayor. Para esta ocasión, de una forma hábil, Bersabé retrató a Rosa Moneo (Jerez, 1939), conocida en redes sociales como Rosa la del Delantal y que cuenta con miles de seguidores. De este modo la artista lleva a cabo conexión intergeneracional a través de la transversalidad que plantea la edad avanzada en las mujeres. Hace pocos días se ha publicado su cartel para la Virgen del Valle de Écija y sabemos que está involucrada en un proyecto cinematográfico de la directora cordobesa Pilar Monsell que verá la luz el año que viene, además de sus proyectos murales y expositivos recurrentes en su trayectoria.

Cartel de Virginia Bersabé para el Día Internacional de la Mujer / D.S.

Fernando Clemente (Jerez de la Frontera, 1975) fue el encargado de crear el cartel de la XLII edición del FeMÁS (Festival de Música Antigua de Sevilla). Homenajeando a Giovanni Pierluigi da Palestrina (figura imprescindible de la música renacentista en Europa) en el 500 aniversario de su nacimiento, Clemente tomó como referencia una de sus partituras para llevarla al cartel. Este cartel, por su armonía en la composición y en el color, denota los conocimientos del artista en cuanto al diseño. Con todo, es una obra que se desliga un poco de su trabajo habitual, como el que se ha podido ver este año en su exposición individual en Rafael Ortiz o en su residencia en el Instituto Cervantes de Palermo.

Cartel de Fernando Clemente el XLII Festival de Música Antigua de Sevilla / D.S.

Otro de los grandes nombres en la temporada ha sido el de Ana Barriga (Cuartillos, Jerez de la Frontera, 1984). Su cartel para la primera edición del Festival de Ópera de Sevilla destaca por un uso cromático y una gestualidad que evoca directamente a la ópera. Una obra algo menos descarada o gamberra a lo que acostumbra la artista jerezana, pero sin dejar de lado ciertos guiños a la ópera bufa a través del sarcasmo y el patetismo. Utilizando la figura de la mujer como parte imprescindible de la ópera y a su vez a la ópera como un modo de transformar el status quo de esta en un mundo y época hostil para la mujer. Una muñeca de cerámica rota que es a un tiempo intérprete y escenario, abriéndose como una herida a las posibles lecturas del espectador. Ana es posiblemente la artista andaluza con mayor proyección internacional y desde Diario de Sevilla podemos avanzar que este mismo año tendrá proyectos en Nueva York, Corea y Sevilla, además de un proyecto con un museo relevante de este país del que nos haremos eco muy pronto.

Cartel de Ana Barriga para la I edición del Festival de Ópera de Sevilla / D.S.

La imagen de la edición de este año del Festival de Danza de Itálica ha sido encargada a Miguel Gómez Losada (Córdoba, 1967). La cabeza alada del dios Hipnos protagoniza el cartel, aludiendo al sueño como la calma sobre la que se sustenta la creación artística. Un cartel evocador, donde a pesar de la calma que transmiten el uso sutil del color y las suaves pinceladas, un movimiento delicado atraviesa el cartel a través de una composición medida pero sugestiva. El cartel de Losada es uno de esos ejemplos claros donde el artista consigue trasladar su lenguaje habitual a los requerimientos comunicativos que exige un cartel.

Miguel Gómez Losada retratado junto al cartel del Festival de Danza de Itálica por Claudio del Campo / Claudio del Campo

Por último, y aunque aún no ha sido publicado, desde Diario de Sevilla hemos tenido acceso a los avances en el cartel de Velá de Santa Ana, que este año corre a cargo del artista Manuel León Moreno (Villanueva del Ariscal, 1977). Un cartel que tendrá como protagonista la figura de Santa Ana, (algo que aunque parezca una obviedad no es tan común), sin las imágenes de la Virgen María y del Niño Jesús. La imagen de la Santa estará enmarcada bajo multitud de referencias a la ornamentación cerámica de la Parroquia que lleva su nombre, como las estrellas presentes en los zócalos o la cenefa perteneciente a la tumba de Íñigo López (conocido como el Negro de Triana), primera obra en España del gran maestro ceramista Niculoso Pisano y a la que antiguamente las mujeres daban patadas para aumentar su fertilidad. La presentación del cartel tendrá lugar el 9 de julio.