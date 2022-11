La escritora Iria Fariñas publica Ruido de Cicatriz

La escritora Iria Fariñas ha publicado su nuevo libro Ruido de Cicatriz (InLimbo ediciones), en el que recoge una serie de relatos que utilizan como lengua el ruido de sus respectivas cicatrices, enraizadas una y otra vez en la maternidad, la sexualidad, la dependencia y la agresividad.

En el prólogo de la obra, Solange Rodríguez Pappe explica que "la herida que nos hace Iria Fariñas tiene ventitrés suturas: un pespunte breve, mínimo, como lo dejarían las huellas de dientes diminutos; una mordida inesperada de algo pequeño que surge de las sombras. Sus relatos, que tienen la virtud de lo preciso, presentan situaciones cotidianas que se enrarecen hasta naturalizar lo macabro".

En Ruido de Cicatriz, los personajes tienen en común la proximidad con la violencia y un único modo de nombrarla: la grieta. La herida que comienza como un arañazo leve y que, a fuerza de insistir, gana peso en la garganta hasta que se rompe en multitud de semillas. Anorexia, violación, suicidio, soledad, pérdida, muerte, miedo. Huesos que se rompen. Brazos que no están. No tener casa. No querer una casa. La cicatriz es un símbolo con mayor capacidad invocadora que cualquier tatuaje: cuenta aquello que no se pudo combatir y que se ha transformado en una bastalla de compañía.

Iria Fariñas (Madrid, 1996) reside en Alicante, donde imparte talleres de escritura en institutos y organiza el ciclo poético La Sed. Con anterioridad ha publicado un libro de relatos Gritar en voz baja (editorial Entre Ríos) y cinco poemarios. Su anterior obra es Quién extrajo el hueso, ganador del II Premio de Poesía Incendiaria de la editorial L'ecume.

La autora ha quedado entre los finalistas de los concursos de poemas de Zenda en cuatro ocasiones. También ha sido finalista en el III Premio IASA de microrrelato (cuya antología fue publicada por Páginas de Espuma), del IX Premio de Novela juvenil Jordi Sierra i Fabra y de varios concursos de microrrelato. Ha aparecido en varias revistas, antologías y fanzines como La gran belleza, Casapaís, Zéjel, Poesía 90, 52 Semanas, Ulrica, Un camino de tierra en medio de la tierra, y Carne para el perro.