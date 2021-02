Pastora Pavón: de 'emperaora' del cante gitano a icono pop

Como "maestra de gemidos" y "criatura martirizada por la luna o bacante furiosa" la definió el poeta Federico García Lorca que, atrapado por la excepcionalidad de Pastora Pavón, le dedicó un poema ya universal a "su voz de estaño fundido" y "cubierta de musgo". Palabras que reflejan la trascendencia de esta "emperaora del cante gitano de tó los tiempos", como le gritan en algunos de los insuperables jaleos de sus grabaciones, y que evidencian el reconocimiento que gozó ya en su época, donde los guitarristas más prestigiosos se la rifaban y el público la aclamaba.

Sin embargo, paradójicamente, de La Niña de los Peines (1890-1969), considerada de forma unánime por la afición como la mejor cantaora/cantaor de la historia del flamenco, apenas se conservan fotografías -sobre todo actuando- ni se disponen de archivos audiovisuales que permitan adentrarse en su universo, tan familiar como insondable. Es decir, la frescura, la exuberancia, el arrojo, la expresividad y también la profundidad que inspira su cante continúa trasmitiéndose hoy día únicamente a través de su inconfundible voz, declarada Bien de Interés Cultural desde 1996.

Precisamente esta falta de imágenes es lo que llevó a Pedro Callejas, autor del documental Mujer, gitana y reina del cante realizado por Tesela Comunicación SL y que próximamente se estrenará en Canal Sur Televisión, a encargarle al artista Patricio Hidalgo la realización de siete piezas inspiradas en siete cantes de Pastora con que ilustrar la cinta. Un encuentro que ahora cristaliza en la muestra Pastora, una treintena de obras de diferentes soportes -dibujos, pintura, videocreación e intervención artística- que ofrecen una nueva mirada sobre la legendaria sevillana y que podrá visitarse hasta el 12 de marzo en Magasé Art Gallery (Calle Cardenal Spínola, 12).

Así, explica a este diario el pintaor, reconocido por expresar de manera única la atemporalidad de lo jondo desde su pintura vanguardista, "Pastora me ha dado la libertad que no he tenido al pintar a otros artistas como José Menese, cuyo rostro he visto y vivido de cerca. La escasez de referentes visuales me ha obligado a ser más creativo y a construir un imaginario propio frente a su gesto".

“Pastora me ha dado la libertad que no he tenido con otros artistas. La escasez de referentes visuales me ha obligado a ser más creativo y a construir un imaginario propio frente a su gesto", cuenta Hidalgo

En este sentido, el creador confiesa que su acercamiento a la cantaora ha sido "emocional e intuitivo", tratando de adentrarse en la gestualidad de su cante, su particular genialidad y el intenso colorido que le dio a este arte desde un trazo en el que conviven sentimiento y percepción. Porque, cuenta, "es así como entiendo la pintura, como un acto de sinceridad que afronto de lleno, sin prejuicios".

Siguiendo este ímpetu por renovar el imaginario plástico del flamenco desde sus mitos, como ha hecho con anterioridad con otras figuras como Manuel Torres, en la exposición Hidalgo propone un recorrido que se mueve entre la faceta colorista y luminosa del cante Pastora y el fuerte trazo que refleja la contundencia y rotundidad de su presencia imponente. Igualmente, el artista profundiza, por un lado, en lo más íntimo de la sevillana con dibujos que se fijan en su expresión más personal y propone, por otro, una actualización de su lado más icónico emulando los retratos pop de Andy Warhol sobre Marilyn Monroe.

Como colofón, la muestra cuenta con un gran mural de dos por tres metros pintado in situ en la galería en el que Hidalgo sueña una fiesta flamenca con las grandes mujeres de la historia de lo jondo de ayer a hoy "y donde desde luego yo no me metería", bromea. Aquí, Pastora aparece como centro totémico rodeada de históricas como La Serneta, La Andonda, La Argentinita, Carmen Amaya o Fernanda de Utrera, entre otras, y de cantaoras actuales como Carmen Linares, Mayte Martín, Esperanza Fernández, Ana la Yiya o Rosario La Tremendita que, desde sus propias miradas, siguen la estela de la sevillana. Incidiendo en el carácter "vivo y en movimiento" de la obra de Pastora y resaltando su capacidad para hacer convivir lo "clásico y lo vanguardista". Porque aún hoy, cuando se acaba de cumplir el 131 aniversario de su nacimiento, la de los Peines conserva su posición como bisagra, "capaz de recoger el legado del siglo XIX, consolidar en el XX un género moderno y abrirlo al siglo XXI", escribe la catedrática de Antropología de la Universidad de Sevilla, Cristina Cruces.

"Me interesa el carácter vivo y en movimiento de la obra de Pastora y su capacidad para hacer convivir lo clásico y lo vanguardista”, confiesa el artista

Quizás por esto el pintaor morisco, con una avalada trayectoria en espectáculos multidisciplinares en los que interviene con su pintura de acción, asegura que la enciclopédica intérprete "ha sido la única que me ha obligado a viajar atrás y adelante al mismo tiempo". Por la riqueza, la creatividad y diversidad de su cante eterno y porque ahora sabemos que se quedó corto el médico que cuando la vio le aventuró que "tenía voz para dos siglos".