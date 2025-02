Flamenco Sync: tradición y vanguardia se unen en Sevilla para conquistar nuevos públicos

A mediodía de hoy, lunes 3 de febrero, ha tenido lugar la presentación de la segunda edición de Flamenco Sync, un festival que promete consolidarse como un referente en la escena flamenca tanto a nivel local como nacional, organizado por Rocknrolla Producciones y la Sala X de Sevilla, con el apoyo del Instituto Andaluz de Flamenco en cuya sede se ha celebrado el acto, en el que han participado Miguel Olivencia, programador y director artístico del ciclo; Xan Alfaya, responsable de comunicación de la productora; Cristóbal Ortega, director del Instituto, y Jacobo Carmona, autor del cartel anunciador.

El festival, que regresará en este 2025, busca fusionar la tradición del flamenco con sus corrientes más contemporáneas, ofreciendo una programación que combina jóvenes promesas y artistas consagrados. Tras el éxito de su primera edición el año pasado, que agotó entradas en cuatro de sus cinco actuaciones y contó con figuras como Rafael Riqueni y Lole Montoya, el festival se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del flamenco que buscan explorar nuevas tendencias. Flamenco Sync regresa con la intención de seguir creciendo y ofreciendo una experiencia única. La Sala X, con su formato de espectáculos de pie, se aleja del concepto tradicional de los tablaos flamencos, ofreciendo un contacto más directo y vibrante entre artistas y espectadores.

Cristóbal Ortega destacó la importancia de abrir nuevos espacios de exhibición para el flamenco, asegurando que "desde las instituciones públicas promovemos no solo la aparición de nuevos artistas y espectáculos, sino también la generación de nuevas oportunidades para el flamenco en espacios diferentes". Así, la Sala X se consolida como un punto de encuentro para esta manifestación artística, acercándola a nuevos públicos y formatos. Ortega reiteró la importancia de apoyar tanto a los nuevos talentos como a los artistas consagrados, y celebró la participación de figuras históricas del flamenco en un entorno tan innovador. "Para artistas como Remedios Amaya o Capullo de Jerez, actuar en un espacio como la Sala X es algo diferente y original en su trayectoria", afirmó.

Lela Soto / Laura León

La segunda edición de Flamenco Sync se desarrollará entre finales de febrero y finales de abril, con un concierto casi todos los jueves, y un cartel que mantiene ese equilibrio mencionado por Ortega entre grandes figuras del flamenco y nuevas promesas. El 27 de febrero Remedios Amaya abrirá el festival con A Sevilla, acompañada por Raúl Moreno El Perla, a la guitarra, junto a Carmen Amaya y Ana Mari González en los coros. Tendremos que esperar hasta el 13 de marzo para una nueva velada de cante y guitarra, ofrecida por Ismael de la Rosa El Bola, y José del Tomate. Una semana más tarde, el día 20, La Tana, heredera del legado de Paco de Lucía y una de las cantaoras más vibrantes de su generación, presentará su espectáculo Flamenca, mezcla de la fuerza y la sensibilidad del flamenco tradicional, junto a El Perla, Edu Gómez y Naim Real. Tras ella, Lela Soto, hija de Vicente Soto Sordera, será la siguiente figura en pasar por el escenario de la Sala X, presentando el día 27 El fuego que llevo dentro, su grandísimo primer disco, con invitados como Diego del Morao a la guitarra y David Cordero aportando atmósferas y texturas electrónicas. Ya metidos en abril, el día 10 contaremos con la carismática presencia de Capullo de Jerez, una auténtica leyenda viva del flamenco, que derramará pasión y duende acompañado al toque por su paisano Ramón Trujillo y a las palmas y el compás por José Rubichi. El festival pondrá su punto final el 27 de abril con el reconocido guitarrista Josemi Carmona, ganador de varios premios por su trayectoria como miembro del grupo Ketama; el contrabajista de jazz Javier Colina, galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales en 2019, y el batería José Manuel Ruiz Motos Bandolero, que lleva más de treinta años de carrera musical acompañando a importantes artistas del flamenco y el jazz como Enrique Morente, Pepe Habichuela, Dave Holland o Jorge Pardo. En su espectáculo De cerca fusionan perfectamente esos dos géneros musicales.

Capullo de Jerez

La programación de este año ha sido diseñada con el objetivo de afianzar la identidad del festival. Miguel Olivencia subrayó que, aunque en un principio se consideró la inclusión de artistas flamencos con propuestas más contemporáneas, finalmente se apostó por una línea más clásica: "Lo fácil es llevar propuestas que ya son más actuales o que mezclan otros géneros musicales. Lo difícil es traer el flamenco más tradicional, con artistas que representan la esencia del género, a un espacio como la Sala X, y aunque dejamos la puerta abierta a futuras ediciones que incorporen propuestas más alternativas, este año queríamos consolidar el formato y demostrar que el flamenco más tradicional también puede brillar en un espacio como este”. Porque, precisamente, uno de los principales objetivos de Flamenco Sync es atraer a nuevos públicos, tanto aficionados al flamenco como a aquellos de otros géneros que frecuentan salas de conciertos. Xan Alfaya destacó que "la idea es acercar el flamenco a quienes no suelen consumirlo y, al mismo tiempo, llevar a los habituales seguidores del flamenco a espacios como la Sala X". Flamenco Sync no solo es un festival, sino una apuesta por el futuro del flamenco. Con su combinación de tradición y vanguardia, su formato innovador y su compromiso con la diversidad de artistas, el evento busca no solo entretener, sino también educar y expandir los límites de este arte milenario.

Se han puesto a la venta 2.000 entradas y 50 abonos especiales para los seis conciertos

Otro de los puntos clave ha sido el diseño del cartel, a cargo de Jacobo Carmona, quien ha querido innovar sin perder la esencia del flamenco. Inspirado en la obra Del cante grande al cante chico de José Carlos de Luna, su diseño incluye un triángulo invertido que representa el Triángulo del Cante Jondo (Jerez, Morón y Ronda), incorporando elementos simbólicos como el catavino, el gallo y la navaja rondeña. En su interior se ve una silla colocada al revés como símbolo para definir que los conciertos son de pie, no son sentados. Con una gran potencia gráfica, la intención, según Carmona, es "resignificar los símbolos del flamenco y llevarlos a un contexto más moderno, sin perder su esencia y construir un futuro más inclusivo para él". Con esa filosofía, Flamenco Sync se prepara para conquistar Sevilla y, quizás, inspirar a otras ciudades a seguir su ejemplo.

Para esta edición, se han puesto a la venta 2.000 entradas, con la expectativa de vender al menos 1.500. Como novedad, se han introducido cincuenta abonos especiales para los seis conciertos del ciclo. Tanto estos como las entradas para los conciertos individuales pueden adquirirse a través de la página web de ultimaentrada.com.