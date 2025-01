Rubio de Pruna: "La pureza es expresar lo que llevas en el corazón"

Se ha hecho esperar. Después de darle varias vueltas al globo en las compañías de Paco de Lucía, la familia Farruco o Sara Baras, Antonio Flores Cortés, Rubio de Pruna (1983) ha vencido por fin la prudencia que le ha mantenido lejos del estudio para grabar Calle Pureza, su primer álbum en solitario, donde plasma los frutos de una carrera profesional plagada de éxitos que, sin embargo, no contaba con registro discográfico. "Sentía que me quería profundizar en el cante. Ahora me siento preparado para decir lo que soy, por eso este trabajo no ha llegado ni antes ni después, ahora era el momento", ha explicado el artista en la mañana del martes durante la presentación del álbum en el Tablao Las Setas, en un encuentro con medios de comunicación al que también han acudido la mayoría de artistas que han participado en el disco: las guitarras de Manuel de la Luz, El Perla y Keko Baldomero -quien también produce el disco-; así como las voces cómplices de Juanfran Carrasco y Negro Cherokee.

"Yo siempre voy a ser un enamorado de las raíces, del cante como escuela de vida", ha señalado el cantaor a preguntas de Diario de Sevilla, en una conversación en la que ha enfatizado su compromiso con una visión personal de este arte: "creo que la pureza es expresar lo que llevas en el corazón, yo personalmente no tengo otra pretensión". Aunque muchos aficionados al flamenco lo vinculan con las corrientes más vanguardistas del cante, especialmente a la estética camaronera, Rubio expresa su apego por la tradición y amplía su nómina de influencias: "Para mí esto consiste en escuchar a los maestros y actualizarlo, aunque los más modernos son ellos: los Pavón, Vallejo, Carbonerillo, Lebrijano, Antonio Mairena...". Todas esas voces, confiesa, le han rondado la cabeza a la hora de confeccionar su ópera prima. Ese sentimiento de responsabilidad hacia el legado ha gobernado un proceso en el que ha primado el perfeccionismo: "grababa algo y al día siguiente cuando lo escuchaba sentía que no valía, que cierto giro no era correcto, o la intención que pretendía darle no quedaba bien reflejada. Es curioso porque yo sé que si lo escuchase en la voz de otro compañero me hubiese gustado, pero para mí no. Pero me alegro de haberlo hecho así, porque ahora estoy plenamente satisfecho con el resultado".

Para fraguar este primer trabajo el cantaor se ha valido de la amistad y conexión con músicos "que me acompañan en la vida", dotando a cada cante de un matiz que tiene mucho que ver con los territorios: "He llamado a los guitarristas que consideraba que podían darme un sonido concreto. Para la bulería jerezana a Pepe del Morao, para los fandangos de Huelva a Manuel de la Luz, en las alegrías el baile de Sara Baras y la guitarra de Keko Baldomero...". Un repertorio que se completa con la seguiriya acompañado de Dani de Morón, el romance con la sonanta de Diego del Morao, la taranta junto a su compadre El Perla y el mano a mano por bulerías con su amigo Israel Fernández.

Calle Pureza, se sincera el cantaor, alberga el espíritu de su mentor, Paco de Lucía, con quien tanto cantó "y que nos pedía a todos que fuéramos auténticos". Con la bandera de lo genuino, el de Pruna recalará en Sevilla el 28 de marzo en el Teatro de los Remedios.