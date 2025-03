La galerías españolas se apagan en ARCO contra el 21% de IVA cultural: "Estamos en desventaja con países vecinos"

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo celebra su 44ª edición con más de 200 galerías de 36 países que representan a unos 1.300 artistas. Esta edición toma como proyecto central el Amazonas, comisariado por Denilson Baniwa y María Wills. Pone el foco en la selva y reflexiona sobre los nuevos modos de creación que representan existencias híbridas entre cuerpos humanos, vegetales, físicos y metafísicos.

ARCO, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. Una edición más volverá a presentar contenidos artísticos con las galerías de Programa General, como eje principal de la Feria, seleccionadas por el Comité Organizador. En las secciones comisariadas, Opening. Nuevas galerías acogerá una selección de galerías de menos de 7 años, realizada por Cristina Anglada y Anissa Touati y el proyecto Perfiles | Arte Latinoamericano, comisariado por José Esparza Chong Cuy.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han sido recibidos por el Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos. El evento comenzó con un homenaje a la galerista coleccionista Helga de Alvear, quien falleció recientemente en febrero, los reyes le dieron personalmente las condolencias a su hija. Los monarcas se han mostrado interesados por el arte español de Secundino Hernández o del Premio Nacional de Artes Plásticas 2013, Carmen Calvo.

Los reyes también visitaron el estand de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, un espacio dedicado a la celebración del centenario del artista canario.

Apagón contra el IVA cultural

Esta edición ha comenzado con una sonada protesta por parte de las galerías de arte que decidieron apagar sus luces durante diez minutos para instar al ministro Urtasun a que cumpla su promesa de bajar el IVA del 21 al 10%, algo que prometió, pero que todavía se está esperando. "Estamos en desventaja con países vecinos" declaran algunos galeristas. Por la tarde, acompañó a los Reyes en la inauguración como si con él no fuese la cosa.

Otras alternativas artísticas fuera de ARCO es el marco central que acoge a estas jornadas del arte contemporáneo, pero no es el único. A su alrededor orbitan otras ferias de menor dimensión como: JustMad en el Palacio de Neptuno, ArtMadrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, Hybrid en el hotel, el Petit Palace Santa Bárbara y UVNT, que nació como una pequeña feria especializada en arte urbano y que cada vez adquiere mayor amplitud y diversidad desde su ubicación en Matadero Madrid. Todas estas propuestas nos indican el amplio y variado abanico artístico más allá del formato inabarcable de la feria.

Salustiano García, el artista pop

Uno de los artistas destacados del off de este recorrido artístico es el sevillano Salustiano García, pintor conocido por ser el autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla en el año 2024. La pintura desató la polémica de manos de algunos detractores que le reprochaban que hubiera dotado a la imagen de Cristo con un halo de erotismo homosexual, afirmación imposible de demostrar con criterios objetivos. Podemos disfrutar de su última obra: Love is pop en el espacio de ArtMadrid. Los trabajos de Salustiano han sido portada de diversas revistas especializadas y son muchos los medios que se han hecho eco de la calidad y belleza de su obra, como es el caso de The New York Times.

El legado de Juana de Aizpuru

La galerista Juana de Aizpuru fue quien ideó y propuso la celebración de ARCO, la feria de arte contemporáneo más importante a nivel estatal, dirigiéndose desde su creación en 1982 hasta 1986. Presidió la Asociación Española de Galerías de Arte Contemporáneo y es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Galerías de Arte.

En 2003 creó la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS), siendo su primera directora. En 1970 fundó en la capital andaluza su primera galería en el número 10 de la calle Canalejas. La sede de Madrid se abrió en 1983, en la calle Barquillo 44. En noviembre de 2023 Juana de Aizpuru anunció en varios medios su jubilación. Actualmente, sin ninguna sala expositiva, la galería está en proceso de cierre, devolviendo las obras en depósito a los artistas y vendiendo obras de la colección privada de Juana de Aizpuru.

Pero su trayectoria va mucho más allá, es Hija Predilecta de Andalucía, cuenta con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y es Caballero (sic) de la Orden de las Artes y las Letras de España. Premio a la trayectoria profesional artística, otorgado por la Federación de Galerías de Arte Europeas (FEAGA), en el contexto de la Feria Art Basel 2023, en Suiza.

Maribel López, directora de ARCO, cree que Juana de Aizpuru ha sido un valor primordial para el arte contemporáneo en España y por ello se ha creado el Premio Juana de Aizpuru que ha sido otorgado en su I Edición a la Galerie Krinzinger por su recorrido y compromiso con la feria. Este acto ha coincidido con la visita de la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, quien ha anunciado las adquisiciones en arte contemporáneo de su departamento.

Adquisiciones de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía cuenta entre las instituciones que han vuelto a comprar en la feria. Con una inversión de más de 100.000 euros, ha adquirido obras de 10 artistas andaluces en 8 galerías participantes en ARCO. Con una inversión de más de 100.000 euros, ha adquirido piezas de los artistas Alegría y Piñero, Fátima Moreno, Cachito Vallés, Miguel Benlloch, Manuel M. Romero, Álvaro Albaladejo, Hodei Herreros, Curro González y Timsam Harding, Alarcón Criado, Rafael Ortiz, Ehrhardt Flórez, Olga Adelantado, The Ryder, Barbel, T20 y Artnueve. Todas ellas pasarán a formar parte de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Dos galerías andaluzas en ARCO

La más veterana es Rafael Ortiz, que celebra sus 40 años de actividad apostando por artistas de varias generaciones comprometidos con el arte informal y abstracto, incluyendo al recordado Manuel Barbadillo y el mítico Equipo 57. Mónica Buch, Carmen Calvo, Fernando Clemente, Nico Munuera, Jorge Thuillier y Luis Gordillo, que a sus 91 años continúa siendo una de las principales figuras del arte abstracto. Por su parte, la galería Alarcón Criado se desplaza a ARCO desde su nuevo espacio en Triana, junto al Museo de Cerámica. En esta edición 2025 presenta a los artistas Alegría y Piñero el dúo cordobés-gaditano que protagoniza uno de los 32 Proyectos del programa general.

La sevillana Inmaculada Salinas, gana el premio ENATE ARCOMADRID 2025

La artista Inmaculada Salinas, representada por la galería Rafael Ortiz, ha sido distinguida con el II Premio ENATE-ARCOmadrid 2025 por lo que sus obras podrán verse, además de en el stand de la galería sevillana, en el espacio de Bodegas Enate en el Guest Lounge de ARCO donde se pueden encontrar diez creaciones entre las cuales no faltan la obra ganadora del premio, varias creaciones vinculadas a su investigación sobre los romances y una presentación del trabajo que está desarrollando este año gracias a la beca de arte de la Fundación Botín que ganó en 2024.

Salinas reflexiona sobre la buena salud del trabajo de los artistas y el chequeo profundo que deberían hacerse las administraciones. “Urge que se replanteen sus políticas de apoyo a la creación porque la mayoría de los recursos institucionales se emplean en mantener a flote edificios y museos que son como enormes trasatlánticos mientras la mayoría de los artistas sobrevive a duras penas”.

Dionisio González, artista internacional

Otra de las presencias andaluzas que participan este año en ARCO es la del asturiano residente en Sevilla Dionisio González que ha presentado la obra titulada 'Observaciones sobre lo observado: Las Marismas del Odiel', un proyecto artístico que ocupa el stand de la Diputación Provincial de Huelva, espacio este año comisariado por la galería sevillana Di Gallery.

La obra de Dionisio González, un artista visual de reconocido prestigio internacional, entronca con la reflexión sobre los nuevos modos de creación que se pueden transportar a las Marismas de Huelva y su desarrollo natural en relación al entorno del paisaje y la industria que les rodea.

Crítica social y reivindicación política

ARCO también ofrece un espacio para la crítica social y política. Una instalación de un lavavajillas con platos y en cada uno de ellos plasmados los rostros de Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei y Giorgia Meloni. La obra ‘White washing’ (o ‘blanqueamiento’), del artista Eugenio Merino, está a la venta por 25.000 euros en la Galería ADN. También se puede ver un collage contra la misoginia

y una serie de fotografías que captan a varios activistas negros con pancartas de protesta, desafiando la desigualdad.

El futuro del arte en las ferias

Como reflexión global a estas jornadas es importante tener en cuenta cuál es la línea de actuación que se quiere utilizar para futuras ediciones. Cada año que pasa ARCO parece olvidarse un poco más de su tema principal: El arte. La feria se está convirtiendo en un mercado donde su principal y, a veces, único objetivo es la venta. La provocación artística, necesaria para el desarrollo del pensamiento, se ve mermada por obras "más comerciales" que no son tan transgresoras, pero que tienen más posibilidades de que los compradores se las lleven a sus casas para colgarlas en el salón, siempre y cuando estás combinen bien con su sofá.