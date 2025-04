Paternidad de temporada

La ficha *** 'In the summers'. Drama, EEUU, 2024, 90 min. Dirección y guion: Alessandra Lacorazza. Fotografía: Alejandro Mejía. Música: Eduardo Cabra. Intérpretes: Residente, Sasha Calle, Leslie Grace, Lio Mehiel, Emma Ramos.

Recién llegada a Movistar+, esta película ganadora en Sundance responde al prototipo de película que suele o solía ganar en Sundance: a saber, producto indie, paisaje de interior, joven directora y guionista debutante, historia intimista, minoría inmigrante y pequeño experimento narrativo.

In the summers se estructura en cuatro episodios que recrean otros tantos periodos donde dos hijas de padres separados se reúnen con su progenitor para pasar las vacaciones de verano en su casa de Nuevo México. Ese padre de origen portorriqueño (interpretado con intensidad por el rapero Residente) y vida incierta no parece la mejor de las compañías a pesar de los esfuerzos por dar la talla. Cuando las dos hijas son pequeñas tiene la piscina llena, les da de comer espaguetis, les enseña a hacer huevos fritos, a mirar las estrellas o se las lleva a su bar de referencia. A cada nuevo encuentro la cosa se va revelando más amarga: el carácter se agria, las niñas, ya adolescentes, empiezan a ser conscientes de sus flaquezas, se empieza a abrir la distancia, una nueva hija con otra pareja aparece en escena...

In the summers aspira, empero, a mantener siempre vivo ese leve hilo del afecto y el vínculo primario, aunque la escasa inversión formal de Alessandra Lacorazza no la haga brillar demasiado. El drama se concentra en la intimidad de los gestos, los silencios, las miradas y escenas breves que aspiran a condensar el tiempo compartido y a imaginar ese gran hueco de la separación donde se está fraguando el desapego. Con todo, sigilosamente, y a pesar del cambio de elenco en el proceso, una cierta y genuina emoción en sordina se termina colando entre los pliegues de este elíptico vínculo de sangre, decepciones, anhelo de armonía, comprensión y aceptación.