Indecisa historia de espías y venganza

La ficha *** 'Amateur'. Thriller, EE UU, 2025, 123 min. Dirección: James Hawes. Guion: Ken Nolan, Gary Spinelli. Música: Volker Bertelmann. Fotografía: Martin Ruhe. Intérpretes: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe, Jon Bernthal.

Robert Little es un escritor de thrillers de espionaje ambientados en los laberintos de la CIA y en los escenarios de la Guerra Fría. Pese a sus éxitos no ha tenido mucha difusión en España, el cine apenas se ha interesado por él -solo Amateur, de la que ahora se estrena esta nueva versión, fue filmada en 1981 con dirección de Charles Jarrot y Christopher Plummer y John Savage encabezando el reparto- y su hijo Jonathan Little lo ha oscurecido de alguna forma logrando con Las benévolas, Una vieja historia y Un lugar inconveniente un prestigio que él, vinculado al universo de la ficción de entretenimiento, nunca tuvo.

No tiene suerte este hombre con el cine. Esta segunda adaptación de su muy entretenida novela Amateur no pasa de ser una película rutinaria que desaprovecha una buena pero ya muy trillada historia de persecución y venganza (supongo que más original cuando se publicó y filmó en 1981) emprendida por un analista criptógrafo de la CIA cuya mujer es asesinada tras ser secuestrada por un grupo terrorista. La dirige con oficio, pero sin brillo, el realizador televisivo James Hawes, de larga y meritoria trayectoria en el universo de las series, que debutó tardíamente en el cine con la apreciable y emotiva Los niños de Winton (2023).

La conversión de un agente de despacho en uno de acción, de un intelectual en un luchador, cabreado por la poca atención que su agencia presta al asesinato de su mujer, está mejor tratada que en tantas películas en las que se hace de forma tan instantánea como Clark Kent quitándose el traje para convertirse en Superman. Aquí se desarrolla bien la conversión del hombre de despacho en luchador que combina tanto la utilización de la inteligencia analítica como el aprendizaje de las armas para llevar a cabo su investigación y su venganza. Y se da a su puesta en imagen un tratamiento elegante que puede recordar a las buenas películas de espionaje semi serias, como las de las novelas de Len Deighton interpretadas por Harry Palmer, situadas a medio camino entre las de Ian Fleming y John Le Carré. Pero le falta fuerza pese a dejarse contaminar a veces por el tornado Bourne, tentación que debía haber evitado.

Un buen reparto -Rami Malek (impulsor y coproductor del proyecto), Lawrence Fishburne, Caitriona Balfe, Rachel Brosnahan- da un toque de calidad a esta película correcta y entretenida que no convence no porque parezca antigua, sino por no atreverse a serlo del todo tomando el testigo de las de espías de los años 60 y 70 para coquetear con un aggiornamento pos Bourne.