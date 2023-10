El gran señor de Catalonia

La ficha Round About Tete. Una mirada coral a la vida y obra de Tete Montoliu. Pere Pons Macías. Libros del Kultrum, 2023. 388 páginas

En estos momentos en los que el jazz español vive una de sus épocas más fructíferas y brillantes, urge volver la vista al pasado para analizar los precedentes que figuran en la génesis de este dulce estado de forma. Y ninguno como Tete Montoliu (1933-1997) para simbolizar el legado recibido por aquellos músicos que actualmente sitúan al jazz nacional en esas inéditas cotas. Invidente de nacimiento, su ceguera lo marcó para generar “un carácter en cuyo desarrollo convergen la desconfianza y la lucha”, según el crítico, periodista y escritor Miquel Jurado, amigo y biógrafo del pianista barcelonés, autor de aquel estupendo Tete, casi autobiografía (2005), citado en numerosas entradas de la obra que nos ocupa.

Y es que este 2023, coincidiendo con el noventa aniversario del nacimiento de Tete, salta a las librerías 'Round About Tete. Una mirada coral a la vida y obra de Tete Montoliu (Libros del Kultrum, 2023), suscrito por el periodista cultural e investigador Pere Pons Macias. Bautizada parafraseando el Round About Midnight de su admirado Thelonious Monk y prologada por el saxofonista Paquito D´Rivera, la obra afina un perfil compartido de la colosal figura de Montoliu, sin duda alguna el músico más internacional que ha dado el jazz español.

Dividida en cuatro bloques trufados de fotografías y documentos, su Take 1 incluye capítulos centrados en episodios y aspectos de su personalidad como músico y persona, desarrollados siempre de manera coral y en el que insertan textos y juicios de colegas, amigos y seguidores como Joan Manuel Serrat, Ricard Miralles, Núria Feliu, Antonio Muñoz Molina, Manuel Vázquez Montalbán, Joan Margarit, Marcos Ordoñez, Jordi Sabatés, Mario Pacheco, Johnny Griffin, José María García Martínez, Pedro Iturralde, Fernando y David Trueba, Chano Domínguez, Juan Claudio Cifuentes, Santiago Auserón o Perico Sambeat, entre otros.

Una segunda parte – Take 2 – ocupa gran parte del libro agrupando veintiún capítulos firmados cada uno de ellos por quienes conocieron a Montoliu en distancias cortas: títulos como Un alumno nefasto, un pianista excelente de Ramon Farran, Era nuestro Messi de Valentí Grau, Imagino que te habrán hablado de mi mal carácter de Antonio Narváez o Explícale al chico qué es el jazz de Ignasi Terraza detallan en titulares la personalidad de un Tete que, al margen de su extraordinario rol como músico, también hizo gala de su rasgo culé, como gran aficionado al FC Barcelona, y como “nacionalista, que no separatista”, conviviendo muy a gusto con sus contradicciones. Otros nombres cercanos como los músicos Horacio Fumero, Laura Simó, Mayte Martín, Javier Colina, Lluís Cabrera, Aldo Caviglia o el propio D´Rivera, los agentes Jordi Suñol o Julio Martí o incluso su propia hija, Núria Montoliu, conforman una jugosa radiografía de su compleja figura, plagada de definitorias opiniones y anécdotas.

El excelente libro se cierra con sendos bloques –Take 3 y Take 4– que evidencian la minuciosa labor realizada por el autor: por un lado, una discografía recomendada y comentada y, por otro, la transcripción de interpretaciones de clásicos del jazz, de la tradicional catalana Canço del Lladre y donde no hubiese desentonado alguna muestra de su no muy prolífico pero sí exquisito trabajo como compositor, modelado en Jo vull que m´acaricíis, T´estimo tant o esa perla llamada Apartment 512. Un epílogo, en el que se subraya la relación personal del autor con Montoliu además de su cara más controvertida, con sus críticas a colegas o un carácter, para algunos, prepotente y grosero, y para otros íntegro y atento, más el apartado bibliográfico cierran un volumen realista y en absoluto hagiográfico. Luces y sombras unificadas en “su claridad de ideas, imaginación desbordante, técnica fuera de serie y sensibilidad extrema cada vez que se sentaba frente al piano”. Un grande a quien su homólogo, el saxofonista Dexter Gordon, presentaba en sus directos como “El Gran Señor from Catalonia”.