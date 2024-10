Jean-Pierre Léaud: el hijo del cine

“A diferencia de los gordos caraduras, los actores delgados no disimulan su miedo ni un ligero temblor en la voz: no son domadores sino indomables [...] Jean-Pierre Léaud es un actor antidocumental, incluso cuando dice buenos días nos volcamos en la ficción, por no decir en la ciencia-ficción [...] Fantasioso, ya ha salido la palabra. Jean-Pierre, hijo natural de Goupi Tonkin, segrega también plausibilidad y verosimilitud, pero su realismo es el de los sueños”. Truffaut escribía estas palabras sobre Léaud en 1984, apenas unos meses antes de morir, una muerte que dejaría doblemente huérfano al actor por excelencia de la nouvelle vague, cuerpo frágil nacido del propio cine que creció junto a Antoine Doniel como trasunto del cineasta en una inextricable fusión entre su persona, el personaje y su creador. Pocos actores son más hijos del cine que Léaud, pocos le deben al cine una autobiografía vicaria que tal vez sea más verdadera y coherente que la propia vida real. A sus 80 años, poco sabemos de la intimidad de Léaud que no esté en sus películas, de aquellos 400 golpes que lo encumbraron como adolescente en Cannes 1959 al moribundo rey Luis XIV de la película de Serra. En Léaud vida y cine se confunden y trasvasan: su biografía no está tanto en la persona como en los personajes, sentimental e inmadura junto a Truffaut, idealista y política con Godard (La chinoise), Skolimowski (La partida), Rivette (Out 1), Pasolini (Porcile) o Eustache (La madre y la puta), convertida ya en cuerpo mítico con Kaurismaki (Contraté a un asesino a sueldo), Assayas (Irma Vep), Belvaux (Pour rire!), Garrel (El nacimiento del amor) Ming Liang (¿Qué hora es?), Bonello (El pornógrafo) o Suwa (El león duerme esta noche).

Este extraordinario documental en Canal Arte en español reconstruye las etapas de esa biografía imaginaria sin su presencia, cómo no, a través de otros tantos Léaud que lo encarnan en sus distintas edades y de los cineastas que lo han dirigido tras quedar huérfano y desamparado.

Bruce Springsteen: diarios de carretera

Lo vemos estos días en plena campaña electoral, enardeciendo a las masas guitarra en ristre, pidiendo el voto para Kamala Harris y azotando a Trump. El ‘Boss’ no se esconde como líder de esa Norteamérica de clase trabajadora a la que ha puesto voz desde los años setenta. Lo vemos también en perfecto estado de forma, fibroso y atlético a sus 75 años, en una nueva gira mundial donde sigue ofreciendo conciertos de tres horas y 30 canciones junto a su E Street Band con la misma energía y entusiasmo de un veinteañero, siempre cordial y agradecido a un público que lo venera como referente moral.

Bruce Springsteen en un concierto de su gira mundial 2023-2024.

Este nuevo documental (Bruce Springsteen and the E Street Band: Diarios de carretera) en Disney + agranda la leyenda y sigue esta última gira, los ensayos y preparativos, los conciertos y el backstage, las intimidades y la épica a modo de diario narrado por él mismo y sus músicos, rememorando los inicios y el regreso triunfal después de siete años de parón y una pandemia. Suban el volumen.

Más referencias para el centenario Mancini

Una nueva referencia discográfica se suma a las que este año celebran el centenario del nacimiento de Henry Mancini (1924-1994), creador de algunas de las más memorables melodías salidas del cine, integrador del jazz, los ritmos latinos y la orquesta de terciopelo en el Hollywood de los años 60 y cuatro veces ganador del Oscar.

Sinfollywood: Tribute to Henry Mancini at 100s

Al disco homenaje Henry Mancini: The 100th sessions (Primary Wave) con nuevas versiones de estudio de sus temas clásicos con la participación de figuras de primera línea como Quincy Jones, Stevie Wonder, Pat Metheny, Michael Bubblé, Herbie Hancock, James Galway, John Wlliams, su hija Monica Mancini o Gustavo Dudamel y Los Angeles Philharmonic, y la elegante recreación sinfónica de su repertorio a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga con arreglos de José Carra y dirección de José María Moreno Valiente (Centennial Mancini, Ibs Classical), se añade ahora este Sinfollywood: Tribute to Henry Mancini at 100 (Kelidon Ent.) con el que el italiano Gaetano Randazzo y la Czech National Symphony Orchestra repasan en nuevos arreglos sinfónicos y corales con gran protagonismo solista un repertorio en el que no faltan el Moon River de Desayuno con diamantes o temas de La pantera rosa, Días de vino y rosas o La gran carrera del siglo.

El estreno de la semana: 'Jurado #2'

Son ya varias las que pensábamos iban a ser “la última de Eastwood”, pero es posible que ‘Juror nº2’ sí sea la definitiva, una película maltratada por Warner, distribuida con pocas copias y sin campaña para los Oscar. Poco nos importa: sólo Eastwood es capaz de levantar hoy un thriller judicial sólido contra toda posmodernidad sobrevenida. Incluso aunque no sea una obra maestra como ‘Sully’, con la que dicen se emparenta, habrá que estarle siempre agradecidos.