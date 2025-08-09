Franquicia de rebajas

La ficha *'Karate Kid: Legends'. Artes marciales, EEUU-China, 2025, 94 min. Dirección: Jonathan Entwistle. Guion: Rob Lieber. Fotografía: Justin Brown. Música: Dominic Lewis. Intérpretes: Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanley.

El nuevo karate kid tiene más bien cara de viejo (Ben Wang), viene de China, ha recibido clases del maestro Jackie Chan, discípulo del legendario Miyagi, y acaba de llegar a Nueva York con su madre para empezar una nueva vida. Lo demás ya lo saben, lo hemos visto una y otra vez en las cinco entregas oficiales de la saga ochentera y en ese exitoso spin off (Cobra Kai) para Netflix: rivalidad juvenil, pequeños traumas, diferencias culturales, un poco de acoso escolar, entrenamiento a golpe de montaje musical en paralelo y duelo final en la cumbre (aquí literal) con el macarra de turno apoyado por los mafiosos locales.

Karate Kid Legends no aporta absolutamente nada nuevo en su fotocopiadora del formato y se contenta con un rebajado fan service en la recuperación de Ralph Macchio, que sin duda parece más joven a sus 63 años que el asiático protagonista adolescente, para el aplauso cómplice y los matices entre el kung fu y el karate como escuelas para el control del cuerpo y la mente y armas pacificadoras de tolerancia en un mundo polarizado.

No aporta nada y además dilapida cualquier posibilidad de ver un buen espectáculo coreográfico-acrobático gracias a uno de esos montajes infames que hacen de cada pelea un auténtico suplicio para el ojo. Recuperen el estupendo vídeo-ensayo de Tony Zhou sobre la evolución de Jackie Chan de sus trabajos en Hong Kong a sus películas en Hollywood y, además de su lección sobre el estilo cinematográfico, lo entenderán todo mucho mejor.