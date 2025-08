Lorca, que no cantó 'La Tarata'

La ficha *** 'Ecos del tiempo'. XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar. Piano: Chico Pérez. Lugar: Jardines del Real Alcázar. Fecha: Lunes, 5 de agosto. Aforo: Lleno.

La música de Chico Pérez es muy sentimental y por eso me gusta más cuando se aleja de los tópicos, de las convenciones. Cuando se hace más íntima y huye del compás. Pérez es un gran melodista, como pudimos apreciar en las alegrías, que fue el toque que más me gustó. Su música es cantable en la mayor parte de su extensión. Aunque también ofreció algunas descargas de energía en forma de tema con variaciones fuera el tema propio o ajeno: empezó con La Tarata y acabó con un bolero. En el interín sonaron Los cuatro muleros, Anda jaleo, El puente de los Mismos, etc. Las canciones populares españolas eran un homenaje a Federico García Lorca. Aunque no hay testimonio fidedigno de que Lorca cantara alguna vez La Tarata, lo cierto es que esta canción, junto con el Romance de Don Boyso y Los tres reyes, por cierto que estas dos últimas no sonaron anoche, se vienen incluyendo en las obras completas del poeta desde hace décadas, quizá con la mera intención de engordar el volumen. Los cuatro muleros y Anda jaleo los grabó Lorca con La Argentinita en 1932.

Porque la que Pérez presentó anoche en los Jardines del Real Alcázar es una obra programática. Música y pretexto. El pretexto es, una vez más, el Concurso de Cante Jondo de Granda de 1922. Centrado en las figuras de Manuel de Falla y Federico García Lorca, que son sus dos organizadores, más lo fue el primero, más populares hoy. Es por eso que los toques a piano se introducen con un texto a cargo de un actor. Personalmente me gusta mucho que la música sea el más abstracto de las artes. Ello nos da pie a que nuestra imaginación vuele libre a su antojo. Pero que esto sea música programática no tiene nada que ver con el hecho de que Pérez sea un pianista singular, con mucho que decir. Y que nos hizo cantar y tocar las palmas. Esto es, que, además de su calidad musical, posee carisma escénico.