Manel Loureiro logra el Fernando Lara con ‘Cuando la tormenta pase’

Un día, Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) decidió dejar atrás su trabajo como abogado y probar suerte como escritor: las historias que había comenzado a publicar en un blog en internet, y que atrapaban a multitud de lectores, le demandaban una energía que no podía compaginar con otros quehaceres. El tiempo le demostró a aquel joven temerario que la apuesta valía la pena: a la trilogía Apocalipsis Z, que convirtió a Loureiro en superventas, le siguieron otros triunfos como El último pasajero o la más reciente La ladrona de huesos, que reforzaron ese idilio que el autor mantenía con su público desde los comienzos. La carrera del gallego se afianza ahora con un nuevo respaldo: Loureiro se alzó este jueves, en una cena en el Alcázar de Sevilla, con el XXIX Premio de Novela Fernando Lara, dotado con 120.000 euros, por el libro Cuando la tormenta pase. Una obra que llegará a las librerías el 19 de junio editada por el sello Planeta, que organiza este galardón en colaboración con la Fundación Axa.

Al narrador siempre le han cautivado los enigmas, esas situaciones inexplicables que trastocan la lógica apacible de la vida: si en otras ocasiones exploró una epidemia zombi, el misterio de un trasatlántico que aparece a la deriva en pleno océano o la búsqueda de un desaparecido con el Camino de Santiago como trasfondo, Loureiro elige ahora la historia de un visitante de la isla de Ons que se enfrenta a signos extraños. "Roberto, el protagonista, se queda aislado en pleno invierno", explicó el autor a los asistentes al Premio Fernando Lara, con los que compartió el argumento de su ficción. "Este personaje descubre que todos los habitantes de la isla guardan secretos, y una presencia le va dejando en la puerta regalos sangrientos con los que parece querer contarle algo. Un día la orilla le trae un fardo. ¿Qué contiene? ¿Qué secretos guardan en la isla? ¿Qué quieren decirle con esos regalos?", adelantó Loureiro, que reconoció estar "abrumado" y sentirse "un enano a hombros de gigantes" por obtener una distinción que lograron Terenci Moix, Francisco Umbral y Juan Eslava Galán.

Más tarde, ante los periodistas, el pontevedrés reivindicó la literatura que atrapa, que provoca "que te digas un capítulo más y lo dejo y que sin embargo, casi contra tu voluntad, continúes leyendo". Los libros, sostiene Loureiro, "pueden formarte, pueden remover conciencias y, también, hacértelo pasar bien", opina el creador, que perfila como protagonista de su novela a un escritor que arrastra "un pasado trágico y descubrirá que no es tan fácil librarse de los ecos de lo que has vivido".

Como su personaje, Loureiro se trasladó a Ons, un enclave "particular", "uno de los pocos sitios en España que tiene su faro con farero", un destino que en verano puede calificarse como un "paraíso" al que llegan ferris con viajeros atraídos por sus "playas turquesas". Pero en invierno el transporte a la isla apenas funciona "y si hay tormenta, te quedas aislado". El novelista rememora aquella estancia con incredulidad. "La noche que llegué estaba mojado de pies a cabeza y me pregunté qué puñetas estaba haciendo allí. Era raro ver en el horizonte las luces de las ciudades, los coches pasando, y saber que no podías cruzar al otro lado", cuenta sobre un paraje maravilloso pero ciertamente inhóspito. "No hay electricidad, está racionada, y a determinada hora se va la luz. De repente estás en el siglo XIX, y solo puedes comunicarte si has cargado antes la batería del móvil. Pero es una isla que recomiendo vivamente a todos, que conste".

Amazon estrenará las próximas navidades la adaptación de su primer libro, ‘Apocalipsis Z’

Los entornos naturales, los espacios, dice Loureiro, "son protagonistas de todos mis libros, y me gusta ambientar mis obras en Galicia, con esa niebla que sale de los árboles, ese verdor, esas leyendas que se confunden con la realidad". En su discurso de agradecimiento, el autor se trasladó a su Pontevedra natal y se reencontró con "ese niño que se gastaba su asignación en libros, y al que los padres miraban leer y leer con cierta perplejidad. Pues bien, ese niño ha ganado hoy el Premio Fernando Lara".

En el encuentro con la prensa, Loureiro se comparó con Forrest Gump, el inesperado héroe al que dio vida Tom Hanks en la película del mismo nombre, "alguien con capacidades limitadas pero que siempre está en el momento idóneo. Pues yo me siento igual: siempre he estado en el lugar indicado. Me gustaría decir que he llegado hasta aquí por méritos propios, pero la suerte ha tenido que ver", admitió con modestia, antes de confesar que en el ritual de la escritura le asaltaban las "manías. Una de ellas es que tengo que terminar la jornada con una palabra que finalice en la letra a. Si no es así, me entra el miedo irracional de que al día siguiente todo será un desastre".

Ese escritor algo chiflado, no obstante, anda últimamente "orgullosísimo" y asustado, no sólo por la conquista del Fernando Lara: el proyecto con el que arrancó su carrera, Apocalipsis Z, más concretamente el primer tomo de la trilogía, cobrará estas navidades una nueva vida en el audiovisual, gracias a una adaptación de Amazon Prime "que se verá en más de 190 países. Es la culminación de un viaje sorprendente: una historia que nació en un blog, que se volvió un best-seller y ahora es una película. La gente no se da cuenta de lo que significa, pero con todo lo que se escribe y publica, algo así es sencillamente un milagro".