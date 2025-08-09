Negro vodevil invernal

La ficha *** 'Misterioso asesinato en la montaña'. Comedia negra, Francia, 2024, 113 min. Dirección: Frank Dubosc. Guion: Franck Dubosc, Sarah Kaminsky. Fotografía: Dominique Fausset. Música: Sylvain Goldberg. Intérpretes: Laure Calamy, Franck Dubosc, Benoît Poelvoorde, Joséphine de Meaux, Emmanuelle Devos, Kim Higelin.

Resulta difícil no pensar un poco en Fargo de los Coen viendo esta divertida comedia negra del también popular actor Franck Dubosc (Rumba terapia, Sobre ruedas). Ambas comparten ambientación invernal y nevada, una trama criminal como pretexto y también dibujan con cierta empatía y el tono cómico justo un retrato coral de personajes siempre en el límite la estupidez y el absurdo.

Por momentos también pensamos en Twin Peaks. No en vano, la película no deja de proponer una mirada satírica y excéntrica a una pequeña comunidad que esconde tras las apariencias y los estereotipos locales (el policía, el cura, los vecinos…) pequeños secretos, vicios privados y perversiones que nos recuerdan a la expansión narrativa de la serie de Lynch bajo la particular idiosincrasia de la frontera franco-suiza.

Con todo, Misterioso asesinato en la montaña arranca por todo lo alto con una cadena de accidentes y muertes que detonan su relato sobre una sólida concepción del gag a la vieja usanza (balazos en la pared, cadáveres que se resisten a desaparecer) y gestos, miradas y muecas propias del mejor vodevil cortesía de un elenco estelar en estado de gracia (Calamy, Poelvoorde, De Meaux, Devos, el propio Dubosc) que rema al unísono para conseguir ese justo equilibrio entre lo sorprendente y lo predecible que sostiene este sainete navideño sin moral ni moraleja que no deja títere con cabeza ni abandona a sus criaturas a su suerte.