'Modelo 77' se impone en los Premios Carmen con 13 galardones

Modelo 77, el drama carcelario dirigido por Alberto Rodríguez, fue la gran triunfadora de la gala de los segundos Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, al sumar hasta 13 estatuillas y ganar en todas las categorías a las que optaba en esta segunda edición de los galardones celebrada la noche del sábado en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.

Aunque otras cintas de la cosecha del año pasado partían también con muchas opciones a premio -Las gentiles, de Santi Amodeo, tenía 13 nominaciones; y La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel Castillo, 12-, la Academia del Cine de Andalucía ha respaldado finalmente el largometraje de Alberto Rodríguez, uno de los títulos más celebrados de una temporada memorable y en el que el director sevillano añade a su dominio de la narración una parte más emocional que ha explorado poco hasta ahora en su cine.

El filme se ha alzado con el mejor guión original para Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, la mejor dirección para Alberto Rodríguez, mejor largometraje, mejor interpretación masculina para Miguel Herrán, mejor interpretación masculina de reparto para Jesús Carroza -también concurría Fernando Tejero por esta producción-, y mejor maquillaje y peluquería para Yolanda Piña y Félix Terrero.

Asimismo, Modelo 77 sacó músculo y se hizo con el triunfo para ese equipo técnico que ha contribuido a la filmografía de Alberto Rodríguez y que forma junto a él una asentada familia artística. logró los premios a mejor vestuario para Fernando García, mejor dirección de fotografía para Álex Catalán, mejor montaje para José Manuel García Moyano, mejor sonido para Dani de Zaya, mejor música original para Julio de la Rosa, mejor dirección de producción para Manuela Ocón Aburto, y mejor dirección de arte para Pepe Domínguez del Olmo.

Por otro lado, El universo de Óliver conquistó un lugar destacado en el palmarés y consiguió el premio al mejor guion adaptado para Alexis Morante, Raúl Santos y Miguel Ángel González; mejores efectos especiales para Juan Ventura y Amparo Martínez, y la mejor interpretación masculina revelación para Lorca Prada.

La mejor interpretación femenina fue para Natalia de Molina, una de las actrices andaluzas más solicitadas del cine actual, por La maniobra de la tortuga. La joven intérprete, que no pudo asistir a la gala, envió un mensaje en el que se mostró en contra la violencia de género.

La mejor interpretación de reparto fue para Paula Díaz, por Las gentiles, película que también se llevó la estatuilla a la mejor interpretación femenina revelación para África de la Cruz. Una prueba del talento escondido que reserva la comunidad autónoma y de la autenticidad que Santi Amodeo extrae de su reparto, en una película exigente que lleva a sus personajes por un extenso arco dramático.

Nana a medias, compuesta por Antonio Manuel con Rocío Márquez y Javier Prieto para el largo Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, se impuso en la mejor canción original. La alegría del Carmen compensará la ausencia de este tema, emocionante y logrado, en las nominaciones de los Premios Goya.

Laura Hojman venció en el apartado de mejor largometraje documental con A las mujeres de España. María Lejárraga, su aproximación a una intelectual que defendió el feminismo en unos textos bellísimos y lúcidos y sin embargo se ocultó tras la firma de su marido, Gregorio Martínez Sierra, en las obras que escribía. Una biografía fascinante y llena de contradicciones que Hojman narra en paralelo con el despertar al activismo de una generación de mujeres imprescindibles: Lejárraga, autora del fenómeno teatral y cinematográfico de Canción de cuna y del libreto de El amor brujo de Falla, formó parte de ese grupo de mujeres, con Clara Campoamor a la cabeza, que trabajaron por el sufragio femenino.

La distinción al mejor largometraje de producción no andaluza fue para As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, que llegará el próximo sábado a los Goya como la favorita tras el respaldo en multitud de premios de la temporada; y la Academia de Cine de Andalucía premio como el mejor cortometraje de ficción Cosas de niños, el mejor cortometraje documental Nos acompañamos, y concedió el premio a la mejor dirección novel a Nuria Vargas por Controverso.

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega del premio de honor en reconocimiento a su carrera a la actriz María Galiana, que tomó el testigo a Antonio Banderas, el galardonado de la anterior edición. La intérprete aseguró que "el verdadero premio para un intérprete es que no le falte el trabajo", al recoger su Carmen junto a Benito Zambrano, Ana Fernández y Antonio Pérez, los responsables de presentar este premio de honor. Antes de que Galiana lo tuviese en sus manos, Zambrano recuperó un documento audiovisual inédito, el casting grabado en VHS de Solas en el que se recogen las pruebas de la galardonada.

Galiana desveló que un día volvía de trabajar y encendió el móvil, tras lo que se encontró con el mensaje de un productor que le pedía que la llamase. "Ay, qué ilusión más grande, es una película", pensó en ese momento. Pero no, lo que le aguardaba era la comunicación de que iba a ser premiada en esta gala.

"Mi primera reacción fue rechazarlo. Esa es la verdad, porque eso que han visto ustedes en el vídeo eso está muy bonito pero, en realidad, película película no hay más que una, la que hice con Benito. Las demás son todas, por supuesto, intervenciones. Pero una carrera, una trayectoria, como dicen ahora... yo he empezado muy tarde. Y la verdad es que he hecho muy poco desde que me jubilé como profesora y me dediqué a esto”, manifestó.

Pero añadió que no era "bonito rechazarlo", que era "de bien nacido ser agradecido. Dije, muy bien lo acepto. Pero voy a pensar que habrá cosas por las cuales me lo merezco (…) realmente. Tengo un gran sentido de la responsabilidad. Cumplo a rajatabla mis compromisos. Tengo una extraordinaria puntualidad para el trabajo”, enumeró la veterana. "No me he puesto mala, ni me acuerdo ni he faltado jamás a ninguno de los dos trabajos, ni como profesora ni como actriz. Tengo una gran capacidad de aguante para los directores", dijo en tono de broma a Benito Zambrano. "Soy una gran trabajadora y a mi edad, que voy a cumplir los 88 en mayo, sigo al pie del cañón y me sigo levantando todos los días a las siete de la mañana”, celebró.

El verdadero premio para un intérprete es tener trabajo, porque se trata de una profesión "especialmente difícil. Os admiro profundamente a los que estáis en ella desde que teníais uso de razón o por lo menos desde que erais mayores de edad", apostilló. "Qué capacidad y resistencia tan extraordinaria. Porque eso de no saber de verdad si uno va a tener o no trabajo el próximo año, y tener que pagar además, a Hacienda… Me parece de un mérito extraordinario, absolutamente extraordinario”, comentó a sus compañeros de profesión.