Monstruos, buzos y místicas: las películas del curso que viene

El próximo curso, el doctor Frankenstein vuelve a activar la palanca de su delirio gracias al tesón de Guillermo del Toro, que siempre soñó con revivir al monstruo que le había fascinado cuando niño. Frankenstein es uno de los reclamos de una temporada en la que regresarán también otros directores como Luca Guadagnino, Alberto Rodríguez, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow o Alauda Ruiz de Azúa, algunos de los nombres que desfilarán por los festivales de Toronto, San Sebastián o Venecia, citas que concentran en septiembre las producciones más destacadas de 2025. Aquí va un repaso del cine que viene.

La grazia. Paolo Sorrentino busca recobrar la aprobación tras la incomprendida Parthenope, su anterior proyecto, con esta historia de amor ambientada en Turín que inaugura la Mostra de Venecia y que protagonizan su aliado Toni Servillo y Anna Ferzetti, vista recientemente en Diamanti. No ha trascendido mucho del argumento pero el responsable de la Mostra, Alberto Barbera, adelantó hace unas semanas que se trata de una película “destinada a dejar huella por su gran originalidad y su fuerte sintonía con el presente”.

Duse. La vida de la actriz teatral Eleonora Duse escapó de lo convencional: entre otros episodios, nació en un vagón de tren porque sus padres, también intérpretes, andaban de gira, compitió con Sarah Bernhardt por ser la diva de su tiempo y mantuvo una atormentada relación con Gabriele D’Annunzio. Pietro Marcello (Martin Eden, Scarlet) retrata a Duse con la complicidad de Valeria Bruni Tedeschi, que encarna a esta leyenda. Compite en Venecia.

Caza de brujas. Apenas un año después de presentar Queer, su visión de la novela de William Burroughs, y antes de ponerse a rodar Artificial, en la que Andrew Garfield interpreta a un directivo de una compañía dedicada a la IA, el prolífico Luca Guadagnino estrena fuera de competición en Venecia la historia de una profesora de universidad (Julia Roberts) que se enfrenta a un dilema y revivirá heridas del pasado cuando un compañero es acusado de haber agredido sexualmente a una alumna. En el reparto, junto a Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny.

Los Tigres. Las notas promocionales del filme, el regreso de Alberto Rodríguez tras Modelo 77, habla de los buzos industriales como “una mezcla de buzos, astronautas y fontaneros, que llevan su vocación al extremo”. Es la profesión a la que se dedica Antonio de la Torre en este thriller coprotagonizado por Bárbara Lennie donde un alijo de cocaína encontrado en un barco puede cambiar el destino de los personajes. Rodríguez, que se rodea de su equipo habitual, hará doblete en el Festival de San Sebastián: presentará también la serie Anatomía de un instante, en la que parte de la novela de Javier Cercas.

Bugonia. Otro cineasta adicto al trabajo, Yorgos Lanthimos, vuelve a colaborar con Emma Stone tras La favorita, Pobres criaturas y Kind Of Kindness. Ahora se embarcan en el remake de la coreana Salvar al planeta Tierra, y la premisa promete la extravagancia y el humor delirante que gusta al tándem: unos jóvenes secuestran a la CEO de una compañía convencidos de que es una alienígena y con ella empieza una invasión extraterrestre. Concursa en Venecia, donde Lanthimos conquistó el León de Oro hace apenas dos años con Pobres criaturas.

Guillermo del Toro da indicaciones a Oscar Isaac, el doctor Frankenstein. / Netflix

Frankenstein. Aunque nadie ha logrado desterrar del imaginario colectivo la icónica silueta de Boris Karloff, el cine ha vuelto una y otra vez al monstruo que concibió Mary Shelley. El mexicano Guillermo del Toro siempre codició traducir el clásico a esa orfebrería barroca que le caracteriza, y ahora ha podido hacerlo de la mano de Netflix, con Oscar Isaac como el científico que osa desafiar a Dios y Jacob Elordi como el engendro que descubre con espanto que los hombres también llevan dentro una bestia. Pasará por Venecia, y además Del Toro será, junto con Jodie Foster, uno de los profesionales reconocidos en el Festival de Toronto con un premio a la trayectoria.

Jay Kelly. Noah Baumbach sabe bien que una filmografía es un camino lleno de altibajos: triunfó con Historia de un matrimonio, pasó desapercibido con Ruido de fondo, su adaptación de Don DeLillo, y reventó las taquillas como coguionista de Barbie. Ahora brinda un vehículo de lucimiento a George Clooney y su carisma que conoció momentos mejores: por la frase del cartel sabemos que Jay Kelly, el protagonista, es un actor “al que conoce todo el mundo, pero que no se conoce a sí mismo”. Un representante al que da vida Adam Sandler lo ayudará en su crisis de identidad. Va a Venecia, y después se verá en Netflix.

Couture. Tras su transformación en María Callas, con la que los titulares volvieron a hablar de su trabajo interpretativo, Angelina Jolie interpreta ahora a una cineasta que viaja a la Paris Fashion Week, en una cinta en la que Alice Winocour (Próxima) reflexiona, apunta la sinopsis, sobre “los cuerpos y las heridas de las mujeres”. Garance Marillier y Ella Rumpf, dos actrices que coincidieron en Crudo, se encargan de otros personajes femeninos en un reparto que completa Louis Garrel. Se verá en el Festival de Toronto y en la Sección Oficial de San Sebastián.

Alba Flores, en el documental sobre su padre ‘Flores para Antonio’. / Concha de la Rosa

Flores para Antonio. Treinta años después de la muerte de Antonio Flores, un documental escrito y dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta rinde homenaje al músico. Y lo hace con la actriz Alba Flores, su hija, como excepcional guía. Alba, que tenía ocho años cuando falleció su padre, “dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos”, anticipa la sinopsis. Esta producción de Movistar+ se verá, fuera de competición, en el Festival de San Sebastián.

The Smashing Machine. Una de las grandes esperanzas del cine estadounidense, Benny Safdie (Good Time, Diamantes en bruto), respaldado por la productora del momento, A24, lleva a la pantalla la vida de Mark Kerr, un luchador que tras conocer la gloria cayó en desgracia por su adicción a los opiáceos. Un papel de alto voltaje dramático que puede reportarle premios a Dwayne Johnson, arropado por Emily Blunt, la esposa de Kerr en la ficción. Este drama deportivo estará en Venecia y en Toronto.

Franz. Para el Festival de San Sebastián, donde peleará por la Concha de Oro, este biopic de Kafka es “el proyecto más ambicioso hasta la fecha” de la veterana Agnieszka Holland, un viaje que va del nacimiento del autor de El proceso en la Praga del siglo XIX hasta su muerte en la Viena posterior a la I Guerra Mundial. El cartel, en el que aparece un Kafka fragmentado, un puzle que no termina de encajar, sugiere que la directora de Europa Europa y El jardín secreto busca captar la compleja psicología del hombre que se escondía tras el genio.

Good fortune. El cómico Aziz Ansari, que cautivó a una legión de espectadores con su serie Master of None, iba a debutar hace tres años en la dirección de largometrajes con Being Mortal, pero la acusación de “comportamiento inapropiado” de una asistente de producción contra uno de los protagonistas, Bill Murray, acabó cancelando el proyecto. Ahora, Ansari logra su propósito con Good Fortune, una comedia en la que Keanu Reeves es un ángel cuyas acciones afectan a un trabajador precario (Ansari) y un millonario (Seth Rogen). Se presenta en Toronto.

A House Of Dynamite. Kathryn Bigelow fue la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección, pero ni La noche más oscura ni Detroit, sus siguientes propuestas tras aquella triunfal En tierra hostil, tuvieron la repercusión que merecían. Ocho años después de su último largo, Bigelow se mete en la Casa Blanca para narrar la tensión con que vive el Gobierno estadounidense un inminente ataque con misiles. Un argumento idóneo para que la cineasta despliegue ese poderoso pulso narrativo que posee. Producida por Netflix e interpretada por Idris Elba y Rebecca Ferguson, esta casa de dinamita tendrá en la Mostra de Venecia su primera detonación.

François Ozon adapta ‘El extranjero’ de Albert Camus con Benjamin Voisin de protagonista. / D. S.

El extranjero. François Ozon ha sabido ganarse el aprecio de los espectadores a lo largo de los años, pero su nueva aventura parece a priori un empeño temerario: una adaptación en la que el francés no sólo se enfrenta al peso de un clásico literario y al fantasma de Albert Camus, también a la versión anterior que acometieron dos grandes como Luchino Visconti y Marcello Mastroianni. Benjamin Voisin, que se hizo con el César por desempolvar a Balzac en Las ilusiones perdidas, pone la percha a la apatía del indolente Meursault. Estará en la Sección Oficial de Venecia.

Puñales por la espalda 3: De entre los muertos. Con trabajos como Brick y Looper, también en su acercamiento a la saga Star Wars, Rian Johnson demostró que estaba llamado a ser una de las voces más estimulantes del adormecido Hollywood actual. Un estatus que ha consolidado su encantadora saga del detective Benoit Blanc. El investigador al que da vida Daniel Craig encara ya su tercera intriga, acompañado como es habitual de un reparto de estrellas: Josh O’Connor, Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner y Josh Brolin. Llega a Netflix en diciembre y antes se estrena en Toronto.

Amanda Seyfried en 'El testamento de Ann Lee'.

The Testament of Ann Lee. Sobre el papel es una de las propuestas más llamativas de la temporada y lo confirma que forme parte de las programaciones de Toronto y Venecia. La noruega Mona Fastvold (coguionista de The Brutalist) dirige a Amanda Seyfried en este musical que se inspira en una figura adorada por el movimiento cuáquero de los sacudidos (shakers), que bailan y cantan en sus rituales y que viven en una sociedad utópica.

Los domingos. Alauda Ruiz de Azúa puede presumir de ser una de las últimas revelaciones del cine español gracias a Cinco lobitos, y también de haber cumplido esas expectativas con la serie Querer. En Los domingos, la última incorporación al concurso de San Sebastián, vuelve al ámbito de la familia tras explorar las caras más oscuras de la maternidad y del matrimonio con un punto de partida interesante: Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista, se plantea meterse a monja de clausura, una vocación que sorprende y que provoca tensiones en su entorno.