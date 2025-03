"The Next Bulería": El flamenco cuántico de Canito

Hay espectáculos que se ven y otros que se experimentan. The Next Bulería (Acústico) pertenece sin duda a esta segunda categoría. Juan Antonio Suárez "Canito" ha ideado un viaje donde la bulería no es solo un palo flamenco, sino una partícula en constante movimiento, cambiando de estado, de forma, de intensidad. Un juego de espejos en el que el cante y el toque -en ocasiones también el baile- intercambian papeles con la libertad de quien no teme traspasar los límites; en el que el flamenco se reinventa sin perder el compás y se sumerge en ritmos clásicos, de soul, de jazz..

El guitarrista barcelonés, de orígenes extremeños, con una trayectoria labrada entre los grandes nombres del flamenco, trae a escena una propuesta que se sumerge en la esencia de la fiesta gitana tradicional, pero con un prisma del siglo XXI. Su manera de entender la música es como la física cuántica: en cada acorde, en cada giro rítmico, hay infinitas posibilidades, y todas conviven al mismo tiempo. De ahí la sensación de sorpresa, de imprevisibilidad, de una espontaneidad que en realidad está finamente orquestada. Imagine usted una bulería que, de pronto, decide romper el espejo de lo previsible y multiplicarse en mil reflejos, donde la guitarra a veces susurra como una voz y el cante se convierte en percusión. Porque Canito, con la seriedad de un físico teórico y la alegría de un chaval en el recreo, nos recuerda que el flamenco, antes que dogma, fue siempre libertad. El proyecto bebe de esas fiestas de patio, donde el arte no se exhibe, sino que se vive. Pero Canito no se limita a recrear la tradición; él propone un diálogo entre lo ancestral y lo experimental, donde la bulería —esa reina del ritmo— sirve de hilo conductor para explorar otros palos, siempre con arreglos que sorprenden hasta a la guitarra más veterana.

Canito y The Donelles / David Izquierdo Arispón

Para la representación de mañana en Assejazz de The Next Bulería (Acústico), Canito se rodea de artistas de primer nivel. Aroa Fernández, cantaora o cantante, según se ponga con un palo flamenco o una pieza de soul, se convierte en la voz que sostiene este universo sonoro; The Donnelles (Litta Wheel, Laura Serrano y Alba Carrasco), que suenan a destino celestial, aportan coros con ricos y extraordinarios matices que amplifican la experiencia; Manuel de la Torre, batería, que con solo 19 años es uno de los músicos locales de mayor proyección, imprime un pulso que camina entre lo clásico y lo contemporáneo. Y por razones de agenda aquí no estará el bailaor Amador Rojas, del que sí podrán disfrutar los madrileños en el concierto del próximo lunes, que ha tenido tal éxito que colgó el cartel de sold out poco después de anunciarse. Una prueba más de que esta propuesta no deja indiferente a nadie.

Pero The Next Bulería no solo es un espectáculo, sino también un proyecto que cristalizará en un nuevo disco. Tras el directo, llegará el álbum, todavía en fase de grabación. En este trabajo, el guitarrista -como alquimista de sonidos- expande aún más los límites del flamenco al incorporar texturas electrónicas y sonidos orgánicos, sin perder de vista la esencia de la guitarra flamenca. Para ello, se ha rodeado de una alineación de lujo con colaboraciones de figuras como Rocío Márquez, Juan Amador, Sandra Carrasco, La Tremendita, Tía Juana la del Pipa, Inés Bacán y Aurora Losada, además de Aroa y las Donelles. La grabación se convierte así en un crisol donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan sin jerarquías.

A lo largo de su carrera, Canito ha demostrado que su guitarra no entiende de fronteras. Desde los tablaos flamencos más legendarios hasta escenarios internacionales, ha acompañado a los grandes del cante y el baile y ha sido testigo y protagonista de la evolución del flamenco en las últimas décadas. Su particular filosofía musical, que reivindica el juego como motor de la creatividad, se manifiesta en cada una de sus composiciones y en cada actuación en directo. Porque, al final, The Next Bulería no es solo un concierto: es una invitación a sentir el flamenco en estado puro, sin corsés, sin reglas fijas, con la pasión y la curiosidad de quien descubre por primera vez la magia del compás. Pueden adquirir en la web de entradium.com sus entradas para el acceso a este territorio sin ley donde el compás se reinventa, la emoción manda y, como diría el maestro, hasta las palmas tienen derecho a improvisar. Que el flamenco siga vivo no es noticia; que lo haga de esta forma, sí que lo es.