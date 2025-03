Lole Montoya lanzará su nuevo disco, 'Cancionero', en los próximos meses

"No es fácil, en los momentos que vivimos, hacer un disco", explica Lole Montoya en un sentido teórico. Como si tratara de justificarse por no estar haciendo algo. Nada más lejos de la realidad. En el terreno práctico, la cantaora está trabajando en un nuevo álbum que ya tiene nombre: Cancionero. Lo que todavía está en duda es su fecha de publicación, porque lo está fraguando a fuego lento, aunque lo más seguro es que vea la luz entre mayo y junio. En paralelo, lo presentará el 23 de mayo en el Cartuja Center CITE y contará con la participación del cantaor Israel Fernández y del cantante José Luis Jaén.

Deja claro que no intenta "imitar" a nadie en su nuevo trabajo. Tampoco lo necesitaría. Pero sí tira de un sentido interpretativo para recorrer de nuevo la música de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Antonio Machín, entre otros. Y decimos de nuevo, porque la propia artista indica que fueron ellos quienes plantaron "una semilla importante" en lo más profundo de su ser cuando, con apenas 12 años, estaba dando los primeros pasos en el baile. "Esto se hace como un homenaje a ellos, pero desde luego, la motivación es especial", valora una Lole emocionada. Casi sin palabras.

Lo cierto es que ya se pueden escuchar algunas pinceladas de este nuevo trabajo. Por ejemplo, Historia de Amor es una versión de Where Do I Begin? (Love Story) de Andy Williams. Artistas a los que conoció en su niñez, pero también cuando se marchó a Madrid para aprender en tablaos históricos como el de Las Brujas. Recuerda que un día fue a un guateque "con mi tía Carmen, de la saga de los Montoya, y había gente bailando estas canciones en la azotea". Por tanto, el repertorio "no es algo que estoy inventando" e indica que "estas canciones estaban en mí".

Una amalgama musical cuyo lanzamiento coincide con una fecha muy especial: el 50 aniversario del álbum Nuevo Día. Un trabajo con el que revolucionó el flamenco junto con su entonces pareja Manuel. "Un tiempo que se ha ido y otro que ha entrado... y qué mejor momento", valora la artista trianera. Sobre esta época, asegura que incluirá algunos de sus grandes éxitos en la presentación del nuevo disco que realizará el 23 de mayo, como un "un regalo a Andalucía".