Los Premios Goya se celebrarán en Sevilla el 11 de febrero con importantes novedades

Ya hay fecha para el regreso de los Premios Goya a Sevilla: el 11 de febrero. Poco más se sabe todavía de la gala que acogerá Fibes en 2023, salvo que este año la fiesta del cine español ampliará su selección de nominados en cada categoría de cuatro candidatos, como era lo habitual, a cinco, un gesto con el que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España quiere resaltar la pujanza de una industria que tendrá, según las previsiones, una espléndida cosecha. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, en su primer acto fuera de Madrid desde que fue elegido en el cargo, desvelaron este miércoles en el Palacio del Marqués de la Motilla algunas de las claves de la ceremonia.

Méndez-Leite recordó el Oso de Oro a Alcarràs, de Carla Simón, en la última Berlinale o la presencia en el Festival de Cannes de cintas como Pacifiction, de Albert Serra, o El agua, de Elena López Riera, para augurar que el 2022 será "un año potente para el cine español". Sobre todo cuando quedan estrenos "particularmente atractivos" para el otoño-invierno, dijo el presidente de la Academia, sobre un calendario en el que esperan títulos tan diferentes como Modelo 77, de Alberto Rodríguez, Rainbow, de Paco León, En los márgenes, el debut en la dirección de Juan Diego Botto, o La Maternal, el retorno de Pilar Palomero tras su triunfo con Las niñas. Una diversidad que ayudará a celebrar, apuntó Méndez-Leite, "los mejores Goyas de la historia".

A Sevilla vendrán el febrero próximo, gracias a la decisión de la Academia de ampliar a cinco los nominados, más visitantes que en 2019. "Todos los años nos decían que qué lástima que tal actor o actriz se quedaba fuera de las candidaturas", indicó por su parte el vicepresidente de la Academia, el vicepresidente Rafael Portela. "Esta vez, habrá más técnicos, más intérpretes que puedan decir que aspiran a un Goya", comentó el productor.

Los organizadores de la ceremonia quieren programar las semanas previas a la gala proyecciones de películas con asistencia del equipo, exposiciones y otras actividades, una idea que suscribe Antonio Muñoz. "Nos gustaría que alguien que llegue al Aeropuerto o a la estación de Santa Justa ya se dé cuenta de que hay un evento importante en la ciudad", expuso el alcalde de Sevilla.

Hubo poca información añadida a esos primeros apuntes. "No os damos más datos porque no los tenemos, debemos tomar aún todas las decisiones", se justificó Méndez-Leite. "Por ejemplo, anoche, Rafael y yo nos preguntábamos a quién se le puede conceder el Goya de Honor. Y no porque lo decidamos nosotros, sino por ir con una propuesta a la junta directiva". ¿Habrá este año Goya internacional, como el que se le entregó hace unos meses en Valencia a Cate Blanchett? "Aquello fue una experiencia que hicimos para ver cómo funcionaba, y estamos discutiendo cómo se puede prolongar eso. Ahora, si Cate Blanchett quiere venir de nuevo, nosotros estaremos encantados", bromeó el realizador que adaptó La Regenta y director hasta 2011 de la Escuela de Cine de Madrid, que quiso resaltar el "vínculo" de la Academia con el cine iberoamericano y agradecer el legado de su predecesor Mariano Barroso. "Estoy sorprendido de todas las cosas que ha hecho", valoró.

Por su parte, el alcalde calificó como una propuesta "exitosa, un auténtico taquillazo" la organización de los Goya en 2019, cuando la pandemia ni siquiera asomaba por el horizonte. Aquello dejó "un buen recuerdo", opina Muñoz, como demuestra que hubiese gente que le preguntara por la calle "si iban a volver los premios a Sevilla", aunque más allá del componente sentimental la gala dejó "un impacto de 56 millones de euros y una promoción importantísima", señaló. Muñoz ve en este respaldo de la Academia un reflejo del "músculo" que ha cogido en estas décadas la producción sevillana y andaluza. "Hace 15 años no podíamos hablar de industria, pero hoy sí, muchas películas llevan nuestras señas de identidad. Los Goya no son un evento que viene y se va, sino algo que deja huella y sirve para reforzar los lazos con los profesionales del sur", defendió el alcalde, antes de aportar otros datos que hacen de Sevilla una ciudad de cine: uno de los festivales "más prestigiosos de España, centrado en el cine europeo en un momento en el que hay que reivindicar Europa", y unas localizaciones donde, "en lo que va de año, se han rodado 145 producciones".