El cine español que viene: tratado sobre la diversidad

El cine español saca músculo este otoño con las nuevas películas de Alberto Rodríguez, Pilar Palomero, Rodrigo Sorogoyen o Isaki Lacuesta, nuevos valores como Carlota Pereda y Elena López Riera y apuestas impredecibles como las de Albert Serra, Carlos Vermut, Eduardo Casanova y Paco León. Presos que organizan motines, pueblos en los que resuenan los ecos de leyendas ancestrales, inadaptados que se vengan o adolescentes que empiezan a descifrar el mundo esperan en una cosecha especialmente fructífera y bendecida por un buen puñado de festivales que llegará a los cines de aquí a final de año.

Modelo 77

El sevillano Alberto Rodríguez intuía desde hace tiempo que el motín que se vivió en la Cárcel Modelo de Barcelona en el año 1977 brindaba una historia apasionante que le permitiría ese nervio con el que filma sus películas, pero el director esperó que se dieran las condiciones oportunas para llevarla al cine. Hasta ahora: Modelo 77 inaugurará, fuera de concurso, el Festival de San Sebastián con el malagueño Miguel Herrán y Javier Gutiérrez en los papeles principales, como compañeros de celda en la ficción, y Rafael Cobos –que graba en estas semanas la serie El hijo zurdo– de nuevo como coguionista. Quienes han podido verla señalan su altísimo nivel y que ese retrato de los agitados años de la Transición española encuentra pronto ecos en el presente. "Quiero poner una denuncia a la dirección de la cárcel", dice el personaje de Herrán en el teaser. "Son 300 pesetas, es lo que cuesta la democracia", le responde un guardia interpretado por Alfonso Lara. "¿Tienes el dinero?", pregunta el vigilante. "No", contesta el otro. Y mientras retira un papel que iba a darle, sentencia: "No hay democracia". El 23 de septiembre en los cines.

La consagración de la primavera

El también montador Fernando Franco demostró en su deslumbrante debut como director, La herida, que le interesaban un cine sin concesiones y las psicologías atormentadas. Tras su ópera prima, que triunfó en San Sebastián –Premio Especial del Jurado y Concha de Plata para su protagonista, Marian Álvarez– y en los Goya –mejor dirección novel y actriz–, Franco regresó con Morir, retrato de cómo la armonía de una pareja estalla con la irrupción de la enfermedad y la confirmación de un cineasta que evitaba los caminos fáciles. La consagración de la primavera, que compite en Donostia, narra la emancipación de una joven de familia conservadora (Valeria Sorolla) que se instala en Madrid y la apertura de miras que experimenta cuando conoce a un chico con parálisis cerebral (Telmo Irureta) y su madre (Emma Suárez). La sinopsis describe el proyecto como "una historia sobre ese momento vital cuando todo es posible y sobre cómo el encuentro más inesperado puede cambiar la vida". El 30 de septiembre en los cines.

En los márgenes

Los espectadores que han visto Una noche sin luna, el montaje en que Juan Diego Botto se pone a las órdenes de Sergio Peris-Mencheta y en el que se mete en la piel de García Lorca, aún recuerdan con emoción ese monólogo que escribió el propio intérprete, un bello texto que reivindica la poesía frente a la barbarie que le valió el Premio Nacional de Teatro y el Max al mejor actor, entre otros reconocimientos. Mientras alcanza la madurez sobre las tablas, Botto debuta como director de cine con este thriller protagonizado por Penélope Cruz y Luis Tosar, y en el que no falta esa mirada comprometida con el mundo que le caracteriza. El filme, adelantan sus responsables, "explora el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante". Se estrena el 30 de septiembre, pero antes competirá en la sección Horizontes de Venecia y se programa entre las Perlas del Festival de San Sebastián.

Los renglones torcidos de Dios

Oriol Paulo, autor de thrillers de éxito como El cuerpo o Contratiempo, y el dramaturgo Guillem Clua recuperan uno de los bestsellers de la literatura patria, el libro de Torcuato Luca de Tena que ha adentrado a los lectores durante décadas en las estancias de un hospital psiquiátrico. Bárbara Lennie es Alice, una mujer que ingresa en el centro simulando una enfermedad mental para investigar la controvertida muerte de un paciente. Pronto descubrirá que a los cuerdos y a los locos los separa un muro muy débil y verá derrumbarse sus certezas. "Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, como si de una escritura perfecta se tratase, los pacientes que acaban aquí serían como los renglones torcidos de cuando Dios aprendió a escribir", se oye decir a Eduard Fernández en el tráiler. Estreno: 7 de octubre.

Rainbow

Con sus Carminas, la comedia Kiki, el amor se hace o la serie Arde Madrid, Paco León se reveló como un director inteligente que esquivaba las inercias de lo más comercial pero sabía cómo conectar con el público. Su nueva propuesta como realizador parece salirse de los patrones convencionales, como avisa su cartel: "Esto no es una película, es un viaje". Un viaje alucinado y colorido que se inspira en El mago de Oz para reflexionar sobre los sueños y el fracaso, y que según sus autores mezcla disciplinas como la música, la danza y las artes plásticas. Veteranos como Carmen Maura, Carmen Machi o Luis Bermejo arropan a Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé, en el papel de Dora, una joven que deja su casa en compañía de su perro Totó para buscar a su madre. Una aventura impredecible que se estrena en los cines el 23 de septiembre y que el 30 de ese mes llegará a Netflix.

Cerdita

Carlota Pereda es una de las grandes promesas del cine español, incluso más allá de nuestras fronteras: la revista Variety la situó entre los nombres que darían que hablar en el futuro, y la directora ha sido becada por los hermanos Russo y por iniciativas como The Writers Lab Europe. Aquí adapta al formato de largometraje el corto que le reportó el Goya y el Premio Forqué, claustrofóbico retrato de la soledad de los inadaptados y la odisea de la adolescencia. Este "thriller rural de género lleno de tensión, venganza, miedo, polvo y sudor" que formó parte de la programación de Sundance se apoya en la (elogiadísima) interpretación de Laura Galán, Sara en la ficción, una chica que tiene que soportar las vejaciones de otras jóvenes y a la que el destino brinda la posibilidad de vengarse de sus acosadoras. En los cines el 14 de octubre. Antes estará en Sitges.

Un año, una noche

Pese a que Isaki Lacuesta es uno de los directores más estimulantes de la actualidad, su obra no ha tenido la proyección internacional que merecía, una injusticia que un proyecto como este, aplaudido a su paso por la Berlinale, podría subsanar. El autor de Los pasos dobles o Entre dos aguas adapta el libro Paz, amor y death metal, de Ramón González, testimonio de un superviviente del ataque terrorista que sufrió el Bataclan de París el 13 de noviembre de 2015. Lacuesta filma las secuelas que ese terrible episodio causa en una pareja interpretada por Nahuel Pérez Biscayart (120 pulsaciones por minuto) y Noémie Merlant (Retrato de una mujer en llamas). Completan el reparto Quim Gutiérrez, Natalia de Molina y C. Tangana. Estreno: 21 de octubre.

La Maternal

Su ópera prima, Las niñas, fue la película española más galardonada de aquel año y se hizo con cuatro Premios Goya, entre ellos los de mejor película, dirección novel y guión original. Ahora, Pilar Palomero se enfrenta a una prueba difícil, la de presentar su segunda película con el peso de las expectativas provocadas por su anterior filme. La directora competirá en la Sección Oficial de San Sebastián con la historia de Carla, una joven que ingresa en un centro para madres adolescentes, La Maternal del título, donde aprenderá a enfrentarse con sus compañeras a las claves del mundo adulto. Palomero explica que la suya es "una historia sobre la fortaleza, la valentía, la superación, pero también sobre la incomunicación, el miedo y el abandono". En los cines el 18 de noviembre.

As bestas

Tras películas como Que Dios nos perdone y El reino –Goya al mejor director– y la serie Antidisturbios, Rodrigo Sorogoyen se ha consagrado como uno de los directores más potentes de la cinematografía española. Dicen de As bestas, que se presentó en el Festival de Cannes y recalará en Sitges, que es su trabajo más maduro hasta la fecha. El realizador firma un thriller asfixiante donde una pareja francesa –Denis Ménochet y Marina Foïs– que se instala en Galicia se topará con el rechazo de sus nuevos vecinos y una tensa convivencia que irá in crescendo. En los cines el 11 de noviembre.

La piedad

El actor Eduardo Casanova demostró con su primera película como director, Pieles, que la suya era una mirada interesada en el exceso y el riesgo, capaz de plantear imágenes incómodas que el espectador, sin embargo, no podía dejar de mirar. La piedad, premiada en Karlovy Vary y en el Festival Fantasía de Montreal, no parece un paso atrás en esta senda abierta por Casanova, que narra como una película de terror la relación entre una madre y un hijo (Ángela Molina y Manel Llunell) y compara este vínculo con las represiones en Corea del Norte.

Mantícora

El regreso de Carlos Vermut tras las celebradas Magical Girl y Quién te cantará no tiene por el momento preestreno anunciado en ningún festival, pero la productora BTeam Pictures ha confirmado su llegada a los cines el 4 de noviembre. La premisa: un diseñador de videojuegos que guarda un secreto (Nacho Sánchez) conoce a Diana (Zoe Stein) y cree que puede ser feliz junto a ella. Pero no, no esperen de Vermut una comedia romántica: el director hablará en este largometraje del "amor y los monstruos en tiempos modernos". Habrá que ver qué aspecto tiene en esta revisión la mantícora, una criatura que según la mitología persa tenía cabeza de mujer, el cuerpo de un león y una cola de espinas.

El agua

Elena López Riera, que ya fue premiada en Locarno con su corto Los que desean, entusiasmó este año en la Quincena de Realizadores de Cannes con esta fábula ambientada en Orihuela y en la que la leyenda de un río que se lleva consigo a las mujeres que sienten "el agua dentro", el caudal del deseo, convive con el retrato de una juventud condenada a la precariedad. Luna Pamiés, Bárbara Lennie y Nieve de Medina interpretan a tres generaciones distintas de una misma familia en esta coproducción entre España, Suiza y Francia. Estreno el 28 de octubre.

Pacifiction

Aunque al final no encontró un hueco en el palmarés, el controvertido y brillante Albert Serra sacudió Cannes y sonó como serio aspirante a la Palma de Oro con este viaje por la Polinesia francesa en el que se embarca un diplomático con las facciones de Benoît Magimel. Según cuentan los que han visto ya la película, el autor catalán dispone un verdadero festín para los sentidos donde nada es predecible. "La película es una ficción, hay un lado artificial muy pronunciado, un lado improbable", declaró Serra en la rueda de prensa de Cannes. "En Pacifiction hay cierta observación del ser humano, pensamientos sobre la actualidad y temas contemporáneos pero a la vez la pura fantasía del cine. Siempre trato de evitar los clichés". El estreno, el 2 de septiembre.