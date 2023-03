Del ‘quark’ a la percepción

La ficha

Exposición 'Arriba - Abajo - Encanto - Extraño - Verdad – Belleza. Up - Down - Charm - Strange - Truth – Beauty. Flavors of quarks'. Pabellón Pelícano (plaza del Pelícano 4, local 30). Artistas: Alexa Grande, Isabel Bonafé, Simon Hehemann. Inauguración: Jueves 23 de marzo de 19:00 a 23:00. De jueves 23 a domingo 26 de marzo, de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00. Clausura: Domingo 26 de marzo. 12:00h. Concierto-performance de Mark Matthes.