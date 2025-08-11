Archivo y montaje contra el olvido selectivo
**** 'Riefenstahl'. Documental, Alemania, 2024, 115 min. Dirección y guion: Andres Veiel. Fotografía: Toby Cornish. Música: Franziska Henke. Con: Leni Riefenstahl.
Este nuevo y tal vez definitivo documental sobre la controvertida cineasta alemana Leni Riefenstahl (1902-2003) sigue ahondando en las contradicciones de su discurso a través de la recuperación de un archivo inédito, fotografías, entrevistas televisivas, mensajes de audio o material de rodaje nunca antes mostrado, expuesto como elocuente contraplano capaz de evidenciar incongruencias, contradicciones, lapsus o mentiras tantas veces esbozadas por quien fuera la principal artífice audiovisual del nazismo durante los años del Tercer Reich a través de filmes como La luz azul (1932), El triunfo de la voluntad (1935) u Olympia (1938) donde se proyectaron a toda maquinaria de producción los sueños, delirios y utopías del ideario hitleriano en un imaginario formalmente apabullante.
Andres Veiel encuentra un hipnótico y fantasmal dispositivo que le permite exponer al detalle las películas originales, ahora en copias impecablemente restauradas, y ese otro material íntimo, privado o secreto sacado de los cajones de la cineasta o los archivos televisivos, para contrastarlos a través de precisas y contadas puntualizaciones en off que ponen en tela de juicio esa inocencia de quien siempre afirmó no saber nada de la Solución Final, los campos de concentración y las cámaras de gas mientras se codeaba día a día con los líderes del proyecto.
Riefenstahl progresa así en su envolvente forma musical como relato no lineal sobre la biografía de la actriz y directora, atravesando su infancia y juventud, su fascinación por el nacionalsocialismo, sus episodios con el Führer y Goebbels, sus rodajes y su labor en la sala de montaje, su juicio y condena (por “simpatizante”) tras la Segunda Guerra Mundial y sus no menos famosos trabajos fotográficos en Sudán en torno a la tribu de los Nuba que le granjearon nueva fama desde los años 60 y mantuvieron siempre viva la llama de la polémica que ella misma alimentaba como sustento en cada aparición pública y cada reacción airada ante datos y preguntas oportunas que para ella eran siempre ofensivas e impertinentes.
Es precisamente en unas imágenes documentales africanas donde se revela de forma explícita y sin necesidad de comentario alguno el carácter autoritario, narcisista, agresivo y dirigista de una mujer que siempre pareció entender la realidad como materia moldeable al servicio de la ideología (supremacista, racista), a pesar de mantener contra viento y marea el discurso contrario. No menos reveladoras de su culpabilidad y complicidad con el nazismo son las fotografías y documentos que atestiguan su uso de gitanos sacados de un campo de concentración para el rodaje de Tiefland, la última cinta que rodó durante el periodo nazi.
Poco a poco, a golpe de sutil evidencia por contraste y de un prodigioso rastreo y montaje de materiales múltiples, Veiel consigue articular el definitivo trabajo inculpatorio de una mujer de extraordinario carácter y una cineasta extremadamente dotada que pretendió vivir siempre libre de culpa y responsabilidad por las atrocidades del nazismo bajo el pretexto de la búsqueda de un ideal artístico de belleza que, ay, tenía demasiado que ver con la depuración y la aniquilación del otro y de la diferencia.
