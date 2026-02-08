Rolling Thunder Revue: Bob Dylan por la América profunda

En 1975, cuando Bob Dylan retomó las actuaciones en directo –después de casi ocho años apartado de la vida pública tras un accidente de moto– planeó hacer un espectáculo musical itinerante que recorriera pequeñas poblaciones rurales como un carnaval psicodélico. La Rolling Thunder Revue fue una de las giras más atípicas y fascinantes de Bob Dylan, se producía justo en un momento de alta intensidad creativa, entre la publicación de dos de sus mejores álbumes, Blood on the Tracks (1975) y Desire (1976). En lugar de grandes estadios, apostó por locales pequeños, quería “tocar música para la gente”, no para multitudes impersonales. Un circo ambulante –nómada, teatral y bohemio– en el que artistas y técnicos viajarían juntos y cada concierto pudiera ser distinto al de la noche anterior: cambios en las canciones, invitados sorpresa e improvisaciones.

La Rolling Thunder Revue se sumergió en la carretera en otoño de 1975 dando 30 conciertos por Nueva Inglaterra, en el noreste de EE UU, y el sur de Canadá. La mayor parte de los conciertos se programaron en estadios, teatros y gimnasios de aforo reducido –aparte de los conciertos finales en el área metropolitana de Nueva York–. Como siempre, Dylan se rodeó de una potente banda, Guam, a la que se añadieron diferentes figuras. Joan Baez, Joni Mitchell, T–Bone Burnett, Allen Ginsberg, Mick Ronson, Arlo Guthrie, Ramblin Jack Elliot, Scarlet Rivera o Roger McGuinn fueron algunos de los compañeros de escenario de Dylan en la gira, una mezcla de folk, rock, poesía y performance.

La gira comenzó el 30 de octubre con un concierto el War Memorial Auditorium de Plymouth (Massachusetts), logrando una buena cobertura mediática y éxito de crítica y público, y culminó el 8 de diciembre con el concierto The Night of the Hurricane en el Madison Square Garden en apoyo del boxeador Rubin Carter, condenado injustamente por motivos racistas y al que Dylan había dedicado la canción Hurricane.

Dylan pensó en el joven dramaturgo Sam Shepard para el guion de una película, aunque Shepard acabaría escribiendo un libro

La primera parte de la gira se documentó exhaustivamente mediante filmaciones, grabaciones de sonido y publicaciones. La Rolling Thunder Revue se convertiría en la gira más famosa de Dylan y sobre todo la más documentada de la historia del rock. Dylan contrató dos equipos profesionales para filmarla pensando realizar posteriormente una película, Renaldo & Clara, y acordó con el entonces joven dramaturgo Sam Shepard que escribiría el guión de la película. Shepard acompañó a la Rolling Thunder durante toda la primera parte de su itinerancia pero nunca llegó a escribir el guión de la película, en su lugar redactó un libro que se publicó en 1977 bajo el título de Rolling Thunder Logbook. Hoy un clásico de la literatura rock. En castellano está publicado por Anagrama, Rolling Thunder. Con Bob Dylan en la carretera (2006), un diario de gira ingenioso y emocionante, a modo de collage impresionista, con extractos del fallido libreto, poemas, relatos de momentos vividos y una magníficas imágenes aportadas por el fotógrafo oficial de la gira Ken Regan.

Además, Dylan contrató a Larry Sloman, periodista de la revista Rolling Stone, para que lo acompañara en la gira y documentara por escrito el día a día de la compañía entre bastidores. El resultado se publicó como On the Road with Bob Dylan en 1978 con varias reediciones posteriores. Sloman, con un estilo ágil y divertido, relata algunos momentos interesantes de la gira y, a través de descripciones de los conciertos, entrevistas a músicos y charlas con espectadores, refleja la vida en común de los músicos y el cansado caos en el que la gira se fue convirtiendo.

Otro volumen dedicado a la gira es Shelter from the Storm de Sid Griffin, publicado en 2012, 36 años después. El autor presenta el volumen como un relato del segundo periodo más productivo, fértil y brillante en la carrera de Dylan. Griffin mezcla el análisis musical y las entrevistas a músicos y técnicos participantes aportando una nueva perspectiva al anecdotario de la vida cotidiana de la gira.

Renaldo & Clara no se estrenaría hasta 1978 y sin la participación de Shepard. Con una mala recepción de la crítica cinematográfica y escasa asistencia de público a sus proyecciones, se canceló su distribución al poco del estreno. El filme, en su formato original, duraba cerca de cuatro horas y era una mezcla híbrida de experimento narrativo, registro de conciertos y diario de viaje que buscaba reflejar el espíritu de la gira a la vez que construía una historia de ficción. El resultado no es una película convencional. Intencionadamente confusa, sin una línea narrativa clara, resultaba excesivamente larga y difícil de ver. Las escenas de conciertos se mezclan con diálogos improvisados, momentos íntimos y situaciones surrealistas. Dylan interpreta a Renaldo, mientras que Clara es interpretada por su esposa Sara. Más adelante se hizo un montaje más corto, dos horas, centrado en los conciertos, que tampoco funcionó comercialmente. Con el paso del tiempo, sin embargo, la percepción ha cambiado. Con la asimilación popular de Dylan, Renaldo & Clara se ha transformado en una especie de leyenda, una película que pocos han visto completa pero que ahí está, formando parte de la leyenda del mito Dylan.

En 2019 se estrenó un documental sobre la gira dirigido por Martin Scorsese

Durante muchos años, Renaldo & Clara fue el único material oficial que registraba los conciertos de otoño de 1975, hasta que en junio de 2019 se estrenó un documental sobre la gira, dirigido por Martin Scorsese, titulado Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. El director aprovecha el material grabado de la película, del que quedaba mucho metraje inédito, al que añade entrevistas y escenas de la realidad social del EE UU de esa época –el periodo siguiente al Watergate y la dimisión de Nixón, final de la guerra de Vietnam, problemas sociales y raciales y preparativos para celebrar el bicentenario de la independencia del país–, con las que elabora un documento audiovisual a mitad de camino entre el documental y la película de concierto. Lo mejor, poder ver y vivir la interpretación de algunas de las canciones más icónicas de Bob Dylan acompañado en el escenario de unos músicos en estado de gracia. Un material único para conocer una gira anárquica y creativamente explosiva.

Habría que añadir al conjunto otra referencia audiovisual, Bob Dylan: 1975–1981/Rolling Thunder and the Gospel Years de Joel Gilbert, un documental no autorizado sobre el mundo de Bob Dylan entre 1975 y 1981, sin la participación del propio Dylan. Lo más interesante son las cuatro horas de entrevistas que aporta, a Hurricane Carter, al músico folk Ramblin Jack Elliott, a la violinista Scarlet Rivera, el bajista Rob Stoner y a Jacques Levy, director de la gira. También la primera entrevista realizada al pastor Bill Dwyer, profesor de las clases de Biblia de Dylan, hablando de sus años gospels.

Naturalmente, están las grabaciones sonoras. La mayoría de las actuaciones de la gira de otoño de 1975 se registraron profesionalmente. Además de la gran cantidad de grabaciones piratas en circulación tenemos el volumen 5 de las Bootleg Series: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue, que incorpora temas grabados en varios de los conciertos de otoño. En términos musicales de lo mejor de su discografía. Dylan revisó algunas canciones de su repertorio, incorporando nuevos arreglos, reinventándolas con nuevas interpretaciones y matices, dotándolas de una musicalidad más intensa y emocionante. En los cortes eléctricos, la banda crea un sonido abrumador y enérgico. No hay ningún momento malo. Destaca el contraste entre el set de guitarras —el ex–Byrd Roger McGuinn, el guitarrista y arreglista de Bowie en la época de Ziggy Stardust Mick Ronson, T–Bone Burnett y la deslizante slider guitar de David Mansfield— con el marcado lirismo del toque country-folk del violín de Scarlet Rivera. El álbum fue publicado por Columbia Records en noviembre de 2002 y un año después de su publicación fue certificado disco de oro. Algunos críticos y muchos aficionados lo consideran el mejor álbum de Dylan en el siglo XXI.

Está la caja Bob Dylan, The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings, de edición limitada con solo 3000 copias. La gira reunida en 14 cds. Tres con temas grabados en los ensayos, cinco conciertos en otros 10 discos y un último cd de rarezas junto a un folleto de 44 páginas con letras de canciones, fotografías y un ensayo crítico de Wesley Stace. Precio prohibitivo y ya pocos ejemplares disponibles.

La segunda parte de la gira se retomó en la primavera de 1976. La Rolling Thunder Revue continuó entre abril y mayo por el Sur de los Estados Unidos y en la costa Oeste. El primer concierto tuvo lugar el 18 de abril en el Lakeland Center de Lakeland (Florida) y 26 conciertos después la gira finalizó el 25 de mayo en el Salt Palace de Salt Lake City (Utah). En opinión de la mayor parte de los participantes, careció de la magia y brillantez de la primera parte, aun así quedó documentada aunque no tan exhaustivamente como el primer tramo de la gira.

La Rolling Thunder Revue arrancaría en otoño de 1975. / D. S.

Los ensayos preparativos de Dylan y Baez para la nueva gira en el Hotel Bellevue Biltmore de Clearwate (Florida) se grabaron y emitieron en The Midnight Special, un programa musical de la NBC. El 23 de mayo se filmó el concierto en el Hughes Stadium de Fort Collins (Colorado), para un especial también en la NBC durante una fuerte tormenta con el público empapado por la lluvia y los músicos intentando resistir en el escenario. Una música intensa y cruda, demoledora y enérgica, quedó grabada. El documental se emitió simultáneamente al lanzamiento del álbum homónimo Hard Rain en octubre de ese mismo año. El disco contiene grabaciones de dos conciertos, algunas del documental en Fort Collins y otras registradas en Fort Worth, Texas, el 16 de mayo. Tanto el documental televisivo como el álbum obtuvieron malas reseñas de la prensa musical. El especial de televisión hasta ahora no se ha publicado oficialmente, pero al igual que el resto de material audiovisual de la gira, circula ampliamente por internet. Hoy, el álbum Hard Rain está considerado uno de los mejores directos de Dylan.

Cincuenta años después, la Rolling Thunder Revue sigue resonando en la gran cantidad de material documental que generó y que circula públicamente. En la historia de la música popular del siglo XX se la recuerda como un experimento circense y bohemio, una gran explosión de creatividad de una calidad y profundidad que la sitúan en la primera fila de la cultura rock.