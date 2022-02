"No tendría sentido repetir las tramas y los cánones de la novela negra del siglo XX"

Regresa la sevillana Susana Martín Gijón a las librerías con Planeta, de nuevo publicada por Alfaguara, la tercera entrega de la saga protagonizada por la "disfrutona y nada empática" inspectora Camino Ventura, que en esta ocasión se enfrenta a un asesino en serie "bajo la lluvia", con el trasfondo del deterioro medioambiental.

–En Planeta crece la trama, y también sus personajes, especialmente Camino Ventura.

–En Planeta tenemos a una Camino Ventura mas evolucionada, un poco diferente. Lo que se dice empática, todavía no es, pero sí es cierto que muestra algunos detalles diferenciadores con respecto a las anteriores novelas: es capaz de pensar en su equipo en determinadas ocasiones y ahora tiene esa relación, tan anhelada, con Paco Arenas. Y sigue siendo una mujer muy "disfrutona", porque yo nunca quise que fuera una policía traumatizada. Es cierto que las tramas pesan, y anda todavía un poco tocada tras lo sucedido en Especie [la anterior novela publicada por la escritora], no se ha recuperado del todo de ese golpe. Por eso seguimos viendo a esa Camino un poco bruta, con su retranca, que despierta alguna carcajada.

–En esta nueva entrega, los personajes muestran más sus personalidades, sus debilidades e inquietudes.

–El hecho de que sea una saga me permite desarrollar a determinados personajes, a todos no se puede porque la novela perdería agilidad. En Planeta crece especialmente Fito Alcalá. Conocemos su entorno, su familia, sus orígenes, en el barrio de Torreblanca, que es donde nació y creció. Algo que me ha ayudado a reflexionar sobre las raíces de la desigualdad social. Disfruto mucho con la introspección psicológica de los personajes, pero hay que lograr el equilibrio, entre mostrarlos, desarrollarlos, y evitar que la trama se ralentice. Trato de colarme en sus cabezas y hacer ese camino que Camino [Ventura], precisamente, hace tan mal, que es el de empatizar con cada uno de ellos y sus circunstancias. Paco Arenas también se muestra más y la italiana Bárbara Volpe, que en Especie apenas hizo un cameo, en Planeta es un personaje con un peso importante.

"Hay temas como la corrupción o la violencia que siguen vigentes, pero la actualidad pone otros asuntos sobre la mesa"

–Planeta transcurre en una Sevilla inundada. No deja de llover.

–Siempre llevo a mis personajes hasta el límite de sus posibilidades, y en diferentes niveles. En Progenie y Especie tenemos unas olas de calor tremendas, y en Planeta lo que nos encontramos es una lluvia imparable, que azota a Sevilla desde hace semanas. Por tanto, hay inundaciones, cortes de suministro eléctrico, los parques están cerrados por caídas de árboles y hasta hay personas desaparecidas. Todo esto crea una dificultad añadida. La lluvia es una constante en Sevilla, históricamente ha sido una ciudad en permanente lucha contra las inundaciones, con las crecidas del río, que siempre ha acabado saliéndose con la suya. En la Torre del Oro podemos ver las marcas de las inundaciones del pasado.

–La novela negra ya no es sólo un detective alcoholizado, es algo más, un retrato de nuestro tiempo. ¿Lo entiende así?

–Eso es, al menos, lo que yo intento en todas y cada una de mis novelas. No tendría mucho sentido seguir repitiendo las tramas y los cánones del siglo XX, cuando nació la novela negra. Hay temas como la corrupción o la violencia que, desgraciadamente, siguen vigentes, pero también hay otros muchos que están encima de la mesa en la actualidad. Yo en todas mis novelas escojo un tema principal sobre el que pongo el foco y en Planeta se trata del desafío más acuciante ante el que nos encontramos, y que no es otro que el deterioro que le estamos provocando a nuestro planeta y el tiempo que le queda a ese entorno habitable que aún hoy disfrutamos.

–¿Hay más Camino Ventura?

–Es posible que siga con la saga de Camino Ventura, pero sin querer contar nada que no deba saber el lector, sucede algo al final de esta novela que va a determinar su continuidad. Yo quiero que sean los lectores, una vez que lean Planeta, los que decidan si quieren más Camino Ventura y su grupo de homicidios, o no. Pero hay que leer hasta la última línea, que es donde se abren las diferentes hipótesis de lo que va a pasar.

–En la novela negra actual se da una paradoja: mientras hay una parte de la crítica que aún recela del género, sin embargo los lectores son muy exigentes.

–Yo trato de ser muy perfeccionista con lo que escribo, sobre todo porque soy muy lectora de novela negra. A veces nos sucede que parece que sabemos más de los procedimientos de una investigación que el propio CSI y queremos ahondar al máximo y nos gusta que todo esté perfectamente contado. Las novelas negras suponen un reto para el autor y para el lector, y eso no se da en otros géneros. Una buena novela negra no la escribe cualquiera. Y también es una paradoja que autores muy consagrados, con un gran prestigio, y con multitud de lectores, se estén lanzando a escribir novela negra. No será un género menor cuando este tipo de autores dan el paso.

"Quiero que sean los lectores los que decidan si quieren más historias de Camino Ventura y su grupo de homicidios"

–¿Qué nos puede contar de Progenie, la serie, donde además es una de las guionistas?

–Es un proyecto muy ilusionante, un sueño, y me lo he pasado realmente bien participando en la adaptación del guión. Hay que cambiar de registro cuando guionizas una obra, y me ha venido muy bien la experiencia de haber participado en el de La novia gitana (de Carmen Mola, con el realizador sevillano Paco Cabezas al frente). Hay un equipo ya hecho, bajo la dirección de Juana Macías (Bajo el mismo techo o Fuimos canciones), que está enamorada del proyecto, que cuenta con una mirada muy particular, e Isa Sánchez también como guionista (Alegría o Malaka). Hemos hecho la primera parte, hemos dividido la historia de Progenie en ocho capítulos que se rodarán en Sevilla. Ahí fui categórica, ya que esta historia no se puede filmar en ningún otro lugar. Innegociable.

–En Especie se adelantó al ministro Garzón, ¿en Planeta lo ha hecho con la ministra Ribera?

–No sabemos qué pasará. Quizá no sea tan difícil adelantarse a los políticos. Ya que son temas sociales, candentes, y en realidad deberían ser ellos los primeros en abrir ciertos debates.