Henry Cavill no volverá a ser Superman: ¿quién podría sustituirle?

La llegada de James Gunn y Peter Safran hace unas semanas para asumir las riendas de DC Studios están haciendo tambalearse tanto proyectos planeados como otros que ya estaban en marcha. De ese reinicio general de la franquicia no se libra ni siquiera el superhéroe por antonomasia, Superman. Y, como en el caso de Wonder Woman, también aquí ha habido cierto revuelo.

Tras encarnar al hijo de Kripton en tres títulos (El hombre de acero, Batman vs Superman y La liga de la justicia) a las órdenes de Zack Snyder, Henry Cavill colgó la capa para acometer otros proyectos, tanto cinematográficos como televisivos.

No quedó entonces claro por qué había decidido apartarse de la serie de superhéroes, pero al parecer hubo cierto desencuentro con la productora (Warner) que, años después y gracias a la intermediación e insistencia de Dwayne Johnson, parecía haberse resuelto. De hecho, Cavill volvía a enfundarse el traje de Superman en la secuencia post-créditos de Black Adam (durante cuyo rodaje incluso se entrenó con La Roca).

De esa aparición, que sirvió de confirmación del regreso de Cavill, ha pasado poco más de un mes, un periodo de tiempo casi idéntico al que llevan Gunn y Safran al frente de DC Studios. Y las primeras decisiones de calado de la nueva dirección están causando sorpresa y en no pocos casos indignación entre unos fans que siguen sin entender por qué Warner decidió en agosto guardar en un cajón la ya terminada Batgirl.

Tras cancelar la tercera película de Wonder Woman (en la que su directora Patty Jenkins ya estaba trabajando), ahora se conoce que el futuro que los nuevos jefes tienen en mente para Superman no incluye a Henry Cavill.

Ha sido el propio actor el que ha comunicado la noticia en su cuenta de Instagram, con un mensaje en el que explicaba que la decisión se la habían transmitido los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios. “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre", señaló el actor: "Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", agregó.

"El cambio de guardia es algo que ocurre. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, agregó Cavill.

Casi en paralelo, Gunn tuiteó que piensa escribir una nueva película sobre Superman que estaría centrada en la juventud del personaje. “Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información interesante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”, escribió Gunn, que dijo sobre el proyecto de Superman que "la historia se centrará en una etapa temprana de su vida, por lo que no será interpretado por Henry Cavill".

