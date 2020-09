La temporada de las emociones en vivo

Entender la cultura como una lección de esperanza ante la quiebra social y relanzar el sector andaluz de las artes escénicas, tocado como tantos otros por la pandemia, son algunas de las premisas con las que se ha diseñado la programación de los teatros públicos andaluces para su nueva temporada, presentada este viernes sobre el escenario del Teatro Central por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y el director artístico del Central, el Alhambra y el Cánovas, Manuel Llanes. La apuesta más evidente, como resaltó Del Pozo, tendrá como protagonista "a las artes escénicas hechas en y para Andalucía". Así, un total de 138 compañías y artistas andaluces -casi el doble que la temporada previa- estarán presentes en la oferta de los tres escenarios en los próximos meses, que incluye la recuperación de todo el ciclo Flamenco Viene del Sur, que se reprograma en el último trimestre del año en Sevilla y Granada para incorporar nuevos carteles a partir de febrero de 2021.

En cifras, serán 187 los espectáculos que los tres teatros de la Consejería ofrecerán en la nueva temporada - 84 en el Teatro Central, 54 en el Teatro Alhambra y 49 en el Teatro Cánovas-, distribuidos en 306 funciones que incluyen ocho estrenos internacionales, 13 absolutos y 11 residencias.

Patricia del Pozo quiso enfatizar que "no se ha producido ningún positivo en las más de 26.000 personas que han asistido a los 110 espectáculos que la Consejería ha ofrecido durante el pasado verano gracias a la responsabilidad y colaboración de público, compañías y artistas". Y es que, para la titular de Cultura, "nuestro compromiso y apuesta por las artes escénicas y la música hechas en Andalucía están fuera de toda duda, con una programación ambiciosa, que no ha dejado ningún espectáculo programado con anterioridad a la pandemia fuera de escena y que va directamente a relanzar un sector que sufre como pocos la emergencia sanitaria".

"La Consejería de Cultura ha tomado partido por la vida, por el espectáculo en directo y queremos que esta temporada se convierta en una lección de esperanza. Una temporada para emocionarnos, para mantenernos despiertos, enriquecernos con nuevas sensaciones y ampliar horizontes", aseveró Del Pozo.

El telón se alza en el Teatro Central en la segunda quincena del mes de octubre con una programación que contiene seis estrenos absolutos, comenzando por la presentación del nuevo disco de Árbol (Miguel Marín) Just Another Confused Animal, que será un concierto bailado por Lucía Vázquez y Candela Capitán con coreografía de Teresa Navarrete para 20 intérpretes. Además, el Teatro Central estrenará Nomad, de Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman, un espectáculo para once intérpretes, que se verá los días 23 y 24 de octubre, y Parece Nada de Guillermo Weickert, el sábado 24 de octubre y el domingo 25. También se representa, en exclusiva en España, la versión que de las Variaciones Goldberg de Bach ha coreografiado e interpretará Anne Teresa de Keersmaeker los días 27 y 28 de noviembre acompañada al piano por Pavel Kolesnikov.

Asimismo, destaca la celebración de los quince años del festival de música Nocturama, el 7 de diciembre, con ocho conciertos a cargo de artistas que participaron en el ciclo que programa La Suite, y la presentación -en marzo- de Sistemas binarios del músico sevillano y fundador de Maga Miguel Rivera.

Por su parte, el Cánovas de Málaga arrancará el viernes 16 de octubre la temporada 2020-21 con el estreno absoluto de La Panda Pirata, la nueva producción de la compañía malagueña Petit Teatro. Entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre se reanuda el proyecto Del aula al teatro: reuniones y encuentros de la comunidad educativa con la escénica para la infancia y la juventud. Y el 5 de diciembre se desarrollará Renacimiento, la noche escénica andaluza, cuando artistas de las ciudades que hospedan los teatros se reúnan en cada uno de ellos para expresar la vitalidad de la creación andaluza.

El Teatro Alhambra de Granada arrancará su programación el viernes 16 de octubre con Ricardo III, de Shakespeare, en versión de Miguel del Arco y protagonizada por Israel Elejalde; además, el teatro granadino recuperará también Romeo y Julieta, el espectáculo cancelado por el confinamiento dirigido por Alfonso Zurro.

Como en el Central y en el Cánovas, en el Alhambra se desarrollará el 5 de diciembre el encuentro Renacimiento y el 14 de noviembre llega a Granada el espectáculo 25 aniversario del Ballet Flamenco de Andalucía, que la semana pasada inauguró la Bienal de Flamenco.