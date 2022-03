'The Batman', el hombre murciélago en caída libre

Robert Pattinson se mete en la piel del personaje que ya interpretaron Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck en The Batman, una película en la que el director Matt Reeves despoja al hombre murciélago de la épica y la fantasía del superhéroe, lo devuelve a sus comienzos como detective y lo enfrenta a un asesino en serie. El atormentado Bruce Wayne, el tipo que no superó la muerte de sus padres, es en esta "exploración valiente y atrevida del retorcido funcionamiento de la mente", como la definen sus creadores, un superviviente al borde del abismo en una Gotham podrida por la corrupción. No es alguien que controla la situación, advierte Reeves, sino alguien "casi en caída libre".

"Mi Batman escucha black metal noruego y música tecno todo el rato, creo que eso refleja muy bien su estado mental", bromeaba Pattinson esta semana en una entrevista con Efe. El actor de Crepúsculo vuelve a las grandes hechuras de una superproducción tras Tenet y después de haber demostrado que aquel jovencito que dio sus primeros pasos en la saga de Harry Potter es hoy uno de los intérpretes más impredecibles de la actualidad. Sus trabajos en Cosmópolis o Maps to the Stars, de Cronenberg, El faro, de Robert Eggers, o High Life de Claire Denis, avalan la trayectoria de este nuevo Batman. Reeves cuenta que su amigo James Gray le mostró un primer montaje de Z.La ciudad perdida y tardó en reconocer a un cambiado y barbudo Pattinson. "Es un camaleón", se dijo, y suscribió esa impresión cuando más tarde vio Good Time, de los hermanos Ben y Joshua Safdie, un tour de force en el que el británico se lucía en un personaje marginal que buscaba dinero desesperadamente para sacar de la cárcel a su hermano. "En esa película, vi algo que conectaba de verdad con Batman", recuerda Reeves. "Puedes sentir su desesperación y también su determinación, así como cierta vulnerabilidad. Quería que esta versión de Batman diera miedo, pero también quería que se apreciara su vulnerabilidad; cuando me topé con todas esas facetas diferentes que Rob aportaba a sus papeles, me pareció que Batman podía ser Rob y empecé a escribir teniéndolo a él en mente".

Pattinson puso condiciones: no le interesaba ese estereotipo de playboy hipermusculado con el que a veces se ha retratado a Bruce Wayne ni se sometería a una drástica transformación física para el proyecto. Al director de Monstruoso y las nuevas entregas de El planeta de los simios le entusiasmó comprobar que el intérprete "estaba ansioso por mostrar un lado diferente del personaje. Quería que tuviera un feeling entre alguien del rock and roll y un ermitaño, un cruce entre Kurt Cobain y Howard Hughes. Es como ver a una estrella de rock, pero en lugar de salir y tocar en conciertos por la noche, su concierto es ser Batman. Es un tipo obsesivo, y esa fue una de las cosas que me emocionaban de Robert Pattinson: tiene la intensidad necesaria para dar vida a un tipo así".

Reeves, celebrado por la potente factura visual que imprime a sus creaciones, tenía en la posibilidad de recrear Gotham un emocionante lienzo en blanco, pero cargaba asimismo con el peso de un antecedente como Christopher Nolan, quien había cambiado con su revisión del icono el modo en que se concebían las películas de superhéroes. No quiso remontarse a los orígenes del protagonista, como hacía Batman Begins, y The Batman es un justiciero aún con una tecnología rudimentaria, pero que lleva un tiempo luchando contra los malhechores en la noche de Gotham City. Pese a que sabía que el ya octogenario personaje "conecta con la gente por el traje, el coche, los gadgets", toda la parafernalia, a Reeves le atraía que debajo de la máscara estuviese "un ser humano que intenta encontrarle sentido a su vida". Y dar caza también al asesino, Enigma, en un policiaco que se inspira en cintas como Chinatown (1974) o Taxi Driver (1976).

Con un metraje de casi tres horas, The Batman congrega a una serie de viejos conocidos: Andy Serkis interpreta al leal Alfred y Jeffrey Wright al teniente Gordon, y en el bando de los villanos aparecen el Pingüino (Colin Farrell) y Enigma, que esta vez no lleva "trapos verdes brillantes salpicados de signos de interrogación", anticipan desde la producción, y al que encarna de forma sombría Paul Dano. Tampoco falta en The Batman Selina Kyle, Catwoman, el papel con el que se estrelló Halle Berry y corrieron mejor fortuna Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway. Para Zoë Kravitz, que ha estrenado recientemente Kimi, de Steven Soderbergh, en HBO Max, Reeves traslada la ambigüedad que caracteriza a su heroína al resto de los personajes. "Todos los villanos y todos los héroes son multidimensionales. Lo maravilloso de este mundo es la exploración del área gris; no sólo hay blanco y negro, la vida no se divide entre el bien y el mal. Hay mucho en medio y los personajes son tremendamente complejos".