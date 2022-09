Tim Burton en el laberinto

El cineasta Tim Burton ha confesado que siempre que viaja a España, algo que ha hecho en "numerosas ocasiones", se siente "muy conectado" al país y destaca que en cada oportunidad encuentra personas "muy inspiradoras y creativas", algo que califica de "un placer".

"Hay algo, como un espíritu y una buena energía con las que me siento muy conectado a este país. Cada vez que he ido he conocido personas muy inspiradoras y creativas", ha manifestado en una entrevista con motivo de la inauguración el próximo 29 de septiembre de la exposición Tim Burton y el laberinto, que repasa su trayectoria y personalidad a través de dibujos, bocetos, maquetas u objetos de su filmografía.

En concreto, el director de Batman (1989) ha cedido 200 bocetos originales que acompañan al visitante en un recorrido por un laberinto en el que se muestran las diferentes épocas del cineasta a través de distintas estancias ambientadas con luces, música, tecnología, escenografía y vestuario de su filmes.

El creador volverá a poner un pie en Madrid la próxima semana para participar en la inauguración de la muestra, concebida como una experiencia inmersiva sobre la vida y obra de Burton que el espectador irá descubriendo a través de puertas que se abren y que le llevarán por distintos itinerarios de un laberinto situado en el Espacio Ibercaja Delicias de la capital.

La muestra fue idea de la empresa de producciones culturales Letsgo que creó desde cero un proyecto cuya propuesta envió al director de Alicia en el País de las Maravillas, quien aceptó no solo la idea de la exposición sino que se involucró en su desarrollo y producción para la que cedió dibujos, bocetos o maquetas originales con el fin de que el visitante pueda meterse en su mente y mundo interior.

Burton confiesa que aunque ya había trabajado con españoles en diferentes filmes esta es la primera vez que trabaja con un equipo español completo y de una manera tan específica. "Esto es algo nuevo para mi y estoy emocionado. Es un equipo bueno y muy inteligente así que estoy encantado", manifestó.

El director de Eduardo Manostijeras concibe su proceso creativo como una evolución constante al revelar que no en pocas ocasiones alguno de sus dibujos originales pasaron de ser una emoción a convertirse en un cuadro, en una escultura o en una película, por lo que la idea de incluir en la exhibición precisamente esos "conceptos previos" como los bocetos, maquetas, animaciones o dibujos ha sido para él un "proceso increíble" en distintos aspectos.

Mucho antes de convertirse en director, Tim Burton se expresaba a través del dibujo, pintura y fotografía, que ahora son ejes integrales de su actual proceso creativo que transporta a quien lo mira a un mundo casi onírico.

El visitante podrá adentrarse así en los mundos de Alicia en el país de las Maravillas, los tétricos y mágicos universos de La novia cadáver y Frankenweenie; la ternura gótica de Eduardo Manostijeras, la comedia oscura de Bitelchús y la magia de Pesadilla antes de Navidad y Charlie y la fábrica de chocolate.

Cada visita a la exposición puede ser diferente, porque el espectador podrá elegir su propio destino al optar por distintas puertas que le llevarán por varios recorridos, hasta un total de 300 posibles.

Sin embargo, Burton no está seguro "todavía" de cuál será su rincón favorito de este laberinto. "Para mi es muy excitante, es casi como una película, en la que vas rodando varias piezas y luego no sabes cómo van a quedar todas juntas", confiesa el cineasta que, aunque ha ido supervisando todos los elementos que van llegando, aún desconoce el resultado final. "Todavía no lo sé y por eso tengo tanto miedo y estoy tan emocionado al mismo tiempo", ha confesado.

El objetivo es que el visitante pueda sentirse realmente dentro de la fábrica de chocolate de Willy Wonka y tocar el sentimiento de Burton a la hora de crear ese dibujo, escultura o película.

"Todo ello se une en una increíble casa de la diversión y es, al mismo tiempo como volver a los bocetos originales tal y como se concibieron", subraya Burton que espera que el espectador logre sentirse tal y como se ha concebido, para realizar una inmersión en sus emociones, el ambiente, los objetos y esculturas moviéndose que le permitan dejarse llevar por lo que sienta su mente. "Será, definitivamente, como estar dentro de las películas pero en la realidad. Es la casa de la risa con un punto interesante", ha resumido.

De cara al futuro, Burton asegura que tiene "siempre" muchas ideas y proyectos en la cabeza pero en este momento está centrado en el reciente lanzamiento en la plataforma Netflix de Miércoles, su debut en la televisión con una adaptación de 'La familia Adams', así como en la inauguración de la muestra el próximo 29 de septiembre en Madrid.

La visita del creador a España coincidirá con las fechas en las que se celebrará el Festival de Cine de San Sebastián. Recuerda que ese fue su primer festival internacional y que en él se estrenó para España la película Batman en 1989.

La muestra Tim Burton en el laberinto permanecerá abierta al público varios meses en Madrid desde donde iniciará posteriormente una gira por varias ciudades españolas. No obstante, tanto Burton como los productores de Letsgo han mostrado su voluntad de que la muestra viaje a otros países, pero preguntado por el recorrido de la exhibición, manifiesta con humildad que no sabe a donde llegará la laberíntica obra. "Quién sabe cómo será su evolución", concluye el cineasta que opina que "la locura de una personalidad es la realidad de otra".