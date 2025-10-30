'Top ten' de canciones imprescindibles para escuchar en Halloween

Canciones para echar un buen rato con motivo de Halloween. Realizamos un top ten musical con temática de terror y miedo como trasfondo. Cuidado con el truco, y también con quién haces el trato.

1-Muse. 'You make me feel like it's Halloween'

Los de Matt Bellamy han realizado este nuevo hit incluido en su último LP Will of the people. Los riffs de Bellamy, la batería de Dominic Howard y las líneas de bajo de Christopher Wolstenholme harán las delicias de este terrorífico festejo.

2- 'Esto es Halloween'

Clasicazo: Esto es Halloween. Una de las canciones más célebres del peliculón de culto Pesadilla antes de Navidad del genio Tim Burton. Creada por Danny Elfman en 1993, su pegadizo "Esto es Halloween, esto es Halloween" y su música de fondo lo convierten en una pieza imprescindible casi tres décadas después.

3- 'The Number of the beast'

Los buenos de los Iron Maiden sacaron este The number of the beast en 1982. Este clásico incorruptible inmortalizado por Steve Harris, Bruce Dickinson y los suyos nunca pasará de moda.

4- 'La danza del esqueleto', una genialidad de Disney

The Skeleton Dance, o más conocida como La danza del esqueleto es un corto animado de las Silly Symphonies de Disney creado en el año 1929. Fue producido y también dirigido por Walt Disney, además fue animado por Ub Iwerks1. De obligada reproducción con la imagen. La música de Carl Stalling.

5- 'Drácula Ye-ye'

Una barbaridad de tema de Andrés Pajares: "Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien, soy vampiro con melena, soy un Drácula ye-ye". Sirva el estribillo para resumir esta joya de uno de los protagonistas de las películas más subidas de tomo en la Transición, que también hizo sus pinitos musicales.

6- 'La momia'

La historia de una momia egipcia narrada de forma magistral por el grupo heavy patrio Tierra Santa incluido en su disco Tierras de Leyenda. La jugada no le salió bien al Faraón que quiso ser inmortal y Osiris ahora lo juzgará y quedará: "Condenado a vagar hasta el fín de los tiempos encerrado en la tumba que un día él forjó".

7- 'Jump In Line (Shake Shake, Senora)'

Turno para la canción de la escena final de una de las películas más demandadas en estas fechas: Beetlejuice. La canción Jump In Line (Shake Shake, Senora) está incluida en esta gran película. El baile final de Winona Ryder volando en su casa es demencial.

8-'Halloween'

Y que sería de una clasificación musical sin uno de los temas más reconocidos en la historia del cine de terror: Halloween. John Carpenter ideó para su propio filme esta música de tensión basada en unos cuantos acordes repetitivos y una progresión intensa y machacona. Cuidado si se va la luz, Michael Myers puede estar cerca.

9- 'Thriller'

Un hito en la historia de la producción musical y de los videoclips. Michael Jackson tenía que estar aquí y este Thriller no necesita ni presentación. El clásico baile de los zombis sedientos de cerebros y movimientos sexis es ya parte de la historia de la música.

10- 'El Exorcista'

Estar en el número 10 de la lista no desmerece para nada a una de las mejores canciones de la historia. Esta canción forma parte del maravilloso disco conceptual Tubullar Bells de Mike Oldfield. El multiinstrumentalista y genio de la música británico (ahora por desgracia retirado en su casa caribeña) tuvo el honor de formar parte de la banda sonora de la película El exorcista del director William Friedkin.