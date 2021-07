Nanni Moretti reivindica en Cannes la importancia de vivir en comunidad

Nanni Moretti presentó este lunes en Cannes una parábola de nuestra sociedad, una película sobre esa "gran mentira" que nos habíamos creído y que la pandemia ha destapado: que podíamos pasar los unos de los otros. Eso es lo que quiere mostrar con Tre piani (Tres pisos), una película con la que compite por la Palma de Oro del festival y que cuenta la historia de un edificio de Roma y de las vidas de sus habitantes, dominadas por la tristeza y la amargura, especialmente de los hombres, como explicó Moretti en una rueda de prensa.

"La epidemia ha desenmascarado una gran mentira en la que habíamos creído antes, que podíamos pasar los unos de los otros y no sentirnos parte de una comunidad". Por eso al final en la película, los vecinos del edificio "se abren hacia el exterior y hacia el futuro".

Sonriente y enérgico, feliz con la recepción del filme en la sesión de gala del festival y por la victoria de Italia en la Eurocopa, Moretti se mostró especialmente encantado con poder exhibir la película en salas de cine. "Durante todo este tiempo, mientras esperábamos a que las salas reabrieran, le decía a Domenico Procacci (productor): No me digas cuánto ofrece Amazon, Disney o HBO, no quiero saberlo", recordó el realizador, de 67 años, con títulos a sus espaldas como Caro diario (1993), por la que se llevó el premio al mejor director de Cannes, o La habitación del hijo (2001), que ganó la Palma de Oro.

El director adapta la novela del israelí Eshkol Nevo, de la que le interesaron todos los temas que trata. La culpa, la justicia, la responsabilidad de ser padres, nuestras decisiones, que siempre tienen una consecuencia o el asumir la responsabilidad de nuestras acciones.

Para llevar todo eso a la pantalla necesitaba interpretaciones "realistas pero no naturalistas", que encontró en el amplio reparto de la película. Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Denise Tantucci o Alessandro Sperduti acompañan a Moretti, que se reservó uno de los papeles principales del filme. "Todos estos actores me han hecho creerme sus personajes", dijo el director, que esta vez renuncia a su humor tan característico. "No había espacio. La película es dolorosa, pero es un himno a la vida gracias a los personajes femeninos porque los hombres son obstinados, cabezotas, rígidos, están convencidos de que tienen razón".

"La película es un himno a la vida gracias a los personajes femeninos", dice Moretti

Un juez (Moretti) extremadamente duro con su hijo, que en un accidente de coche mata a una mujer conduciendo borracho; un hombre (Gianinni) que odia a su hermano y rechaza verle o un diseñador (Scarmacio) dominado por su propio miedo, que se convierte en una obsesión.

"Los personajes femeninos tratan de acomodar todo eso, lanzarse a un futuro, a un nuevo tipo de relación humana", señaló el director, que dejó una puerta abierta hacia el futuro porque no quería "que la obstinación masculina fuera la vencedora". Para Scamarcio, Tres pisos es "una foto de la sociedad en la que vivimos, una foto extremadamente inteligente".