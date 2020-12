Creo que la semana que viene sale traducida la novela de Walter Tevis con este título; es antigua, pero está de actualidad por la miniserie de televisión. El libro cuenta las vicisitudes de Beth, una niña prodigio, en su carrera profesional jugando al ajedrez, y si resulta extraño que alguien se atreviera a escribir una novela con la emoción de las partidas como eje, lo es aún más hacer una serie con este tema. Tevis tuvo dos novelas sobre juego adaptadas al cine, El buscavidas y El color del dinero, con Paul Newman y sus habilidades con el billar.

Antes todo el mundo conocía a los grandes campeones de ajedrez, que con sus equipos desarrollaban estrategias dentro de las infinitas combinaciones que ofrece el juego, ahora reproducidas por ordenadores. Linares llegó a ser capital internacional del ajedrez, lo que nos tocaba muy cerca, y sigue siendo sede de los principales torneos nacionales. El ajedrez tuvo un papel geopolítico con el enfrentamiento en Islandia en 1972 del norteamericano Bobby Fischer y el ruso Boris Spassky, en plena "guerra fría", donde Fischer declaró que "el ajedrez es la guerra en un tablero".

Gambito de dama es una apertura de ajedrez, y en general es ofrecer un sacrificio, un peón, a cambio de una ventaja táctica en el desarrollo del juego. En el comercio internacional con frecuencia se sacrifican cosas en las negociaciones pensando que se obtendrá ventaja en otras, y los acuerdos comerciales no son un juego de suma cero -donde lo que uno gana lo pierde otro, como en el ajedrez-, sino de interés común. Por eso es esperanzador que el nuevo gobierno en Estados Unidos sea más razonable en las relaciones comerciales, aunque ya 15 naciones asiáticas, que suman un tercio del producto mundial, han tomado la delantera con un acuerdo de importancia excepcional para el libre comercio. Estados Unidos es deficitaria en un 2,2%, Japón, tiene excedente del 2,6%, y China del 1,7%, pues es un país que exporta e importa mucho; el área del euro tiene un excedente del 2,2%, con diferencias internas, donde España está también en positivo, de aquí que nos vaya mucho en este juego comercial, que como el ajedrez tiene sus estrategias agresivas o prudentes, y tácticas emocionales o impasibles.

La geopolítica es una visión e interpretación del mundo, de grandes hechos casi siempre dramáticos, pero también de cosas cotidianas y triviales que suceden a personas en otros lugares. Las figuras de ajedrez han ido recogiendo según los países y la época estas visiones, y en el Islam un visir acompañaba al rey, no una reina, y las figuras tenían formas abstractas, frente al realismo europeo; también la reina tuvo un papel limitado a un paso en diagonal, hasta que se convirtió en la pieza más poderosa del tablero. Beth, la protagonista de Gambito de Dama, es en la novela un personaje entrañable, con sus adicciones y debilidades, y su don natural para el juego. La competición con los rusos no se presenta como un conflicto, sino con respeto y admiración, mucho estudio, y trabajo en equipo; y el gran evento internacional coincide con momentos de ternura jugando al ajedrez con unos rusos ancianos en el parque, negando así que el ajedrez sea la guerra en un tablero, pues este juego no es más que un juego, noble, y entre humanos.