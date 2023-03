En cierta ocasión me dijo un sacerdote que los cofrades estábamos haciendo en época de pandemia "parques temáticos". Yo me extrañé ante esa afirmación, pues me constaba que precisamente él era muy cofrade y trabaja con sus hermandades en la parroquia. Pensé que había temido un mal día y de ahí su manifestación. Pero cuál fue mi asombro que dicha expresión y en un contexto informal también me lo dijo otro sacerdote. Ante ello me puse a pensar cómo ellos reaccionaban así ante una serie de cultos, veneraciones y actos que se llevaban a cabo en uno de los peores momentos de este siglo.

Precisamente los cofrades, que en época de confinamiento habían demostrado su labor social en esos meses tan duros y difíciles. No consideraba mal que una vez superado el confinamiento se desarrollasen una serie de actos en cuaresma y posteriormente en el tiempo de las Glorias, que realmente lo que se hacía era dar nuevas expectativas a la población sin olvidar el sentimiento cofrade .

Siguiendo con esta argumentación actualmente pienso: ¿qué dirán ahora con tantas procesiones autorizadas por toda Andalucía? A pesar de las directrices elaboradas por los delegados diocesanos de las hermandades y cofradías de las diócesis del Sur, siguen floreciendo salidas extraordinarias por numerosos motivos como: conmemoraciones, magnas, aniversarios, efemérides, etcétera. A veces pisándose las fechas y sobre todo, lo que creo que no es justo, sin respetar la salidas fijas de las hermandades de glorias que sí constan en sus respectivas reglas su salida anual.

Estos actos han dado lugar a un "turismo cofrade", con sus pros y sus contras, tema que podríamos debatir. Pero los cofrades debemos demostrar y manifestar que estas salidas extraordinarias deben ser catequéticas y misionales, más aún en la actualidad en una época de relativismo, de materialismo y secularización pujante.

Ya lo dijo Aristóteles: "...en el término medio esta la virtud".