La situación por la que está pasando la hostelería y el trato que nos dan algunos políticos y medios de comunicación es algo totalmente injusto y no describen la realidad para poder ejercer nuestra profesión responsablemente en esta pandemia. No hay ningún informe sanitario público en el que se refleje que la hostelería es el problema ante el incremento del número de contagiados. No sabemos por qué extraña razón los hosteleros y trabajadores tenemos que estar agradecidos a los políticos, que la única alternativa que nos ofrecen en esta pandemia es mendigar para no morir de hambre.

Las razones por las que la hostelería no es el problema, sino parte de la solución, son bastantes, pero hay una reflexión que posiblemente conteste a todas del porqué la hostelería no es el problema. Es llamativo el desconocimiento de los políticos en los hábitos de la sociedad. La pregunta es: ¿La gente se va a querer seguir relacionando socialmente, las familias se van a seguir viendo, los amigos seguirán quedando, los jóvenes querrán divertirse, etcétera? Si la respuesta es "Sí" (como hasta ahora está sucediendo, por la condición humana), entonces, mejor en los bares.

Porque hay dos alternativas: en los bares, bien ventilados, en sus terrazas, en grupos máximos de seis personas, manteniendo la distancia de seguridad, sentados, sin poder fumar y con la mascarilla puesta para poder moverte por el establecimiento, con el control del personal del bar. O la otra alternativa: las personas en los pisos, casas o botellonas y fiestas ilegales, sin buena ventilación, sin límite de personas, de pie, sin distancia, sin mascarillas con la posibilidad de fumar y sin nadie que nos llame la atención cuando incumplimos lo que las autoridades sanitarias recomiendan.

O, mejor dicho, los bares es la forma natural y más segura de regular que la gente se pueda relacionar socialmente ante la anarquía que se produce fuera de ellos. Ante estas dos alternativas, lo más seguro son los bares.