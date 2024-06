Turismo, cada viajero un mundo

Es interesante la encuesta gigante de McKinsey sobre tendencias en turismo; el informe “The sate of turism and hospitality 2024”, con una proyección a 2030 ha sido redactado por los expertos Tuft, Constantin, Pacca, Mann, Gladstone y de Vries. Tres ideas llaman la atención: que el turismo es principalmente de cercanía y esta tendencia se refuerza; que dentro de su presupuesto las familias dan prioridad a viajar, aunque tengan que renunciar a otras cosas; y tercera, la gente se concentra en relativamente pocos lugares, y van a aumentar las aglomeraciones. En el mundo, contando noches de hospedaje, el 59% son locales, y el 25% dentro de una región. Miro los datos del INE y encuentro que en los apartamentos turísticos, por número de viajeros, el 43% son nacionales; 67% en los campings; y 45% en hoteles; en pernoctaciones aumentan algo los extranjeros porque vienen de más lejos y sus estancias medias son más largas, pero en general está clara la importancia de los nacionales. Los viajes y turismo son, pues, de proximidad, dentro de un país o una región como puede ser Asia, o Europa.

Tres tipos de análisis destacan en el informe, por la edad, tipos de viajeros, y capacidad adquisitiva. El deseo de viajar disminuye con la edad, y las generaciones jóvenes están dispuestas a gastar dinero en experiencias nuevas, son las que prefieren viajes lejanos, y aunque difieren, claro, en capacidad de gasto, tienen en común ese deseo de viajar; además, prescinden de agencias, pues disfrutan planeando el viaje, los detalles, lo cual sucede no sólo entre los más jóvenes, pues la anticipación y preparación proporciona una satisfacción mayor que el viaje mismo. El grupo de más edad es más selectivo y prefiere viajes familiares y con amigos, hacen menos uso de tecnologías para organizar el viaje, y aunque es el grupo con más ahorro no están dispuestos a gastar el dinero de cualquier manera, por lo que viajan fuera de temporada; la experiencia de utilización del Inserso por personas con relativamente alta capacidad adquisitiva confirma estas percepciones, y explica su éxito. Arquetipos de viajeros son los de playa y sol, un 23%, y prefieren sitios a los que se pueda viajar fácilmente y sin escalas; de cultura y naturaleza, 18%, y otro 18% que busca experiencias interesantes o lugares especiales; 11% son personas mayores, muy consciente del coste, y van siempre al mismo sitio que les resulta familiar; están los que buscan lugares que parecen ofrecer ciertos lujos 14%; o siguen modas y tendencias 12% y no miran tanto el coste; y a los que atraen grandes aventuras, el 8%.

Aunque está bien esta clasificación, los motivos y la forma de viajar son muy diversos y a veces sólo se busca una foto o video para compartir y mostrar que se he estado en un lugar, o de un cuadro, paisaje, o monumento, sobre lo que seguro hay fotos mejores en internet; pero creo que es inútil entrar en la forma en que cada uno encuentra su satisfacción, estar con amigos puede ser suficiente, o la sensación de lo nuevo, salir del entorno conocido, cambiar de clima e ir del frío al calor, o al contrario; o simplemente intentar una oportunidad con la pareja, en una relación que ya da poco de sí, y se espera recuperar en un viaje.