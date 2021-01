Adelante con más trabajo del previsto

Costándole más trabajo del previsto, teniendo que apurar el amargo cáliz de una prórroga, el Sevilla sobrevive en la Copa gracias a un gol de Ocampos, que había salido al rescate de la causa. Un tiempo añadido que pudo acarrear complicaciones si en esta ronda copera hubiera actuado el VAR. Pero bien está lo que bien acaba y la cosa se remató felizmente tras un partido más largo de lo que merecía tan clara superioridad.

Aunque el sábado venía de barbas en remojo tras los batacazos de Cádiz y Alavés, Lopetegui apeló a bastantes reservas para el duelo copero. Es un equipo con la segunda unidad, pero de apariencia suficiente como para pasar. Luego, en la cancha, no se apreciaba la superioridad exigible al de Primera División, sobre todo porque el Sevilla no pisaba a fondo el acelerador, por lo que cuando se va al intermedio no ha surgido ni un solo compromiso para Riesgo, el arquero rival.

El Sevilla, tras unos minutos de igualdad, se las aviaba para meter al Leganés en campo propio, pero sin verticalidad. Continuos cambios de orientación que no descolocaban al bien trabajado sistema defensiva de los madrileños. Sin duda se echaba en falta ese último pase que pusiese de gol a De Jong o a cualquier otro, qué más da. La impresión que se deduce de cuanto acontece es la de que el equipo de Lopetegui anda madurando la fruta y a ver si cae por su peso del árbol.

Pero la fruta no madura y tras un segundo tiempo de abrumadora superioridad sevillista, la falta de ocasiones por ausencia de verticalidad iba a exigirle el plus de sufrimiento que es toda prórroga. Resolvió el recién salido Ocampos en una contra con insultante solvencia y todo el pescado parecía vendido. Al final pudo haber penalti de Diego Carlos que el árbitro no consideró y el Sevilla pasa tan merecida como trabajosamente a la próxima eliminatoria.