Tú a Canadá, yo a Abu Dhabi

El destino se ha dado la vuelta. En 1984 los entonces Reyes de España Juan Carlos y Sofía, decidieron que su hijo y heredero de la Corona estudiara en Canadá para perfeccionar inglés y francés y tener la experiencia de vivir en otros países. Ciertas voces añadieron que le vendría bien al adolescente alejarlo de mayores tentaciones femeninas y centrarse en los valores a los que debe entregar su vida. Don Felipe, después de vivir en un internado ha llegado a reconocer que fue una experiencia recomendable para todos. Treinta y seis años después el hijo se ha aplicado las dotes de padre ante su Rey y progenitor. Ante los reprobables actos que habría cometido le ha mandado al internado de Abu Dhabi donde, por mucho que nos suene a vida de lujos y placeres, tiene 82 años, varias enfermedades y achaques con requerimiento médico constante. Nada de lo que se le pueda estar investigado a don Juan Carlos es motivo para que esté fuera de su país ni de su hogar al que desea regresar como ha dicho: "Salí de Zarzuela y quiero volver allí". No está buscado por la justicia ni cabe comparación alguna con otros políticos prófugos y a quienes se les intenta ayudar para regresar cuando su caminito directo sería la prisión y no su domicilio particular. La decisión de que regrese debe tomarla el Rey Felipe VI y él mismo como hijo. Parece difícil frente a los atribulados disparos contra la institución. La solución no está en el exilio. Está en casa. El Rey Juan Carlos es nuestro Rey para lo bueno y lo malo. Si se ha creído en su palabra ahora tampoco hay que rasgarse la piel exigiéndole a él lo que ningún defraudador sufrió: desde Emilio Botín, pasando por Miguel Bosé, Almodóvar, Messi, Mario Conde, hasta Shakira, etc. Se les pilla, pagan al fisco y siguen sonriendo con sus vidas. El ejemplo al que se debe la Corona está, también, en saber proponérselo al gobierno que es quien al final condiciona lo que decida Felipe VI. Hará según las decisiones de un gobierno que, curiosamente y ,no es gratuito, está formado por republicanos. Podemos tiene el caso Dina, investigaciones por desvío de fondos, malversación, financiación irregular del partido, el caso Monedero, cajas B, licitación de obras de la nueva sede, Neurona, Echenique condenado por alegar acoso sexual y condenado por contratar , en negro, a su asistente, el diputado Alberto Rodriguez acusado de atentado a la autoridad. ¿Todos somos iguales ante la ley? Pues fin del internado y a casa por Navidad, majestades.