En junio de 2023, en su sección Palos de ciego de El País de la que tomo todas las citas, Javier Cercas explicó Por qué pienso votar a Pedro Sánchez: “Es el candidato del PSOE y el PSOE es el principal representante en España de la socialdemocracia, y la socialdemocracia ha creado las sociedades más prósperas, libres e igualitarias del mundo (o de la historia)”. En septiembre, en No habrá amnistía, escribió: “Una medida de gracia como la de 1977, que borre los delitos del procés, deslegitimaría la democracia entera y contribuiría a enquistar el problema catalán dando la razón a los delincuentes. Me niego a creer que el presidente Sánchez cometerá semejante desatino”. En noviembre escribió en Mandarlo todo al diablo: “Nuestra pereza mental anhela la simplicidad, pero la realidad no es simple… La verdad es la verdad, dígala Machado o su porquero: si Vox dice que la Tierra es redonda, me niego a decir que es plana, aunque los señoritos me acusen de alinearme con Vox. Es un error obrar con las tripas y no con la cabeza”. En diciembre, en Un llamamiento a la rebelión, escribió: “Tenemos una clase política cínica, irresponsable y envenenada por el poder, que no trabaja para unirnos sino para separarnos, que considera el engaño un instrumento legítimo, y pueril la mínima exigencia ética. Hemos tocado fondo”.

En febrero de 2024 escribió en Un llamamiento a la sumisión: “Lo pasmoso es la mansedumbre y la sumisión al poder de quienes deberían ser los primeros en impugnar sus desmanes… He aquí las dos reglas básicas del intelectual de izquierdas (si el Gobierno es de izquierdas) y del intelectual de derechas (si el Gobierno es de derechas): 1. El Gobierno siempre tiene razón. 2. Si el Gobierno no tiene razón, rige la primera regla”. En marzo, en La maldición de la Moncloa, escribió: “En cuanto [Sánchez] ganó sus segundas elecciones, urdió con engaño un Gobierno con una mayoría venenosa sostenido por una ley venenosa [la amnistía] que acabará envenenándolo todo”.

Sus recientes declaraciones a The Times sobre Sánchez solo pueden sorprender a quien no lo lea habitualmente. Es inevitable que la derecha lo utilice a su favor. Pero no por eso debe callarse. Como socialdemócrata lo apoyó y como socialdemócrata lo critica. En democracia no debería haber adhesiones inquebrantables. “Sin libertad de criticar no hay elogio que halague”, escribió Beaumarchais.