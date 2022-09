Que 'Danielle' sea buena con osotros

Dicen que hoy llegan las lluvias y que así vamos a estar durante casi toda la semana. Bienvenidas sean, gracias al Cielo por tanta misericordia, pero pidiéndole encarecidamente que no sean en plan gota fría que todo lo arrasa y que multiplica esta crisis que padecemos. Crisis de todo tipo, desde la económica a la medioambiental, que da miedo ver cómo están los pantanos mostrando lo que había antes de que funcionaran como tales y el agua escondiese iglesias con sus torres y todo el caserío que entraba en los límites del receptáculo. Dicen que lloverá esta tarde y que ese régimen pluvial tiene nombre propio, de mujer como siempre. Se llama Danielle y dicen los que saben que ha ido perdiendo fuerza y que no será huracán, lo que ya es de agradecer. Abundan en que las lluvias serán copiosas y esperemos que sean beneficiosas y no creadoras de más pobreza.