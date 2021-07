Declaración de ignorancia

Yo no comprendo nada. Una cuestión de técnica, sin más", pienso, recordando los versos del poeta, cuando alguien en el desayuno nos informa de que Sánchez ha remodelado el Gobierno. Es domingo, mañana plomiza de levante en Cádiz, y estamos sentados al fondo de un café. Los presentes, un grupo de escritores que hemos visitado la Feria del Libro, nos hemos olvidado por un día de los móviles y sus pitidos, de la actualidad y sus avisos. Las vacaciones consisten en descansar de aquello que nos sirven a diario como la realidad. Comentamos la jugada. Ninguno acierta a entender del todo las claves de la remodelación. Algunos movimientos, incluso, sorprenden. Inmediatamente, comienza a interesarme más nuestra extrañeza que el cambio que la procura. El lunes, ya de vuelta a mis asuntos, constato cierto sobresfuerzo en tertulianos, politólogos y analistas por interpretar las claves de la remodelación. Hago el intento, tiro de oficio, de mis lejanos años de servicio en comunicación institucional en Madrid y Andalucía.

Lo único que sé es que, si quieres que algo pase desapercibido,o caiga ya mismo en el olvido, has de comunicarlo cuando la opinión pública tenga bajada la guardia o esté atentísima a otra cosa. Es el caso de este meneo gubernamental. También el de Felipe VI renunciando a la herencia de su padre y el emérito rumbo a Abu Dabi en pleno shock por el coronavirus, al día siguiente de la declaración del Estado de Alarma. El resto de los movimientos de Sánchez se dan en un terreno minado de interrogaciones. ¿Cómo es que no ha tocado a titulares de Podemos si días antes ha desacreditado, con displicencia de barra de bar, al ministro Garzón? ¿Cómo es que despide a Carmen Calvo, primera línea socialista en refriegas ideológicas a diestra y siniestra, desde el asunto de la Memoria al del feminismo? De Calvo a Calviño hay un trecho, ¿cómo leerlo?, ¿más economía, menos batalla cultural? Se ventila también a los alfa Redondo y Ábalos que, uno en la sombra y otro en el foco, encarnaban los modos y modales del poder. Pero no cesa sólo a las caras de pocos amigos, se lleva por delante al rostro amable -suele haber uno así en los gabinetes socialistas- de Pedro Duque.

El poder siempre tiene un doble discurso, y lógicas que no son las del común. Eso sabemos. No es poco saber que eso les sirve "como válida y pulcrísima tramoya", dijo Luis Melgarejo en un gran poema cuyo título le robo para ponerlo de bombilla a esta columna.