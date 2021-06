Folklorismo sevillí

Me gustaría que alguien fuera capaz de explicarme la diferencia política entre Susana Díaz y Juan Espadas porque a esta altura de la película yo no alcanzo a observar ninguna. Por supuesto son distintos en lo personal, pero ¿alguno es más andalucista o más de izquierdas? ¿Uno de los dos es más moderado o más jacobino? Los dos son sevillanos de la más rancia estirpe sevillí: ella desfila con la Hermandad del Rocío de su barrio y de faralaes a la Feria; él va de chaqué al Corpus, los dos llevan una vida en diferentes cargos, quizás por eso cuesta prestarle atención a la otrora reina de las Marismas cuando dice que se ha formado una coalición en su contra sólo por ser mujer. Ella, que lleva 30 años de cargo en cargo, siempre aferrada al sueldo público, que diga ahora que es atacada por ser mujer no deja de ser bochornoso. Se pone algunas camisetas con mensajes en inglés que si los llevara una chica joven podrían resultar graciosos, pero leer en Susana "In woman we trust", "Positive Energy" o "Choose Empthy" es ridículo. Una chica con idiomas, erasmus en algún país y varios máster podría llevar esas camisetas , pero esa es la Andalucía que no representa Susana. Ella refleja la Andalucía que no ha trabajado en su vida, por muy hija de fontanero que sea, que ha escaldo puestos a base de medrar y dejar cadáveres en el camino, mientras decenas de miles de mujeres andaluzas se esforzaban por formarse, aprender, competir, luchar contra el machismo y contra la marginación por ser mujer, sufrir insinuaciones, llegar a casa con miedo, ir al trabajo agobiada , tener que irse a trabajar a Madrid o a Londres , incluso no tener trabajo, mientras Susana vivía "Happiness everyone". Ahora que hay primarias, se acercan a las casas del pueblo, hacen acto de contrición y propósito de enmienda, para luego irse a San Vicente o al Palacio de las Cinco Llagas, con escala en algún reservado. En el fondo, la mayoría se juega sus puestos mediante el apoyo a un candidato u otro, sea la máxima autoridad y Rodríguez Villalobos o sean las cuatro corrientes del socialismo gaditano (susanistas, pizarristas, romanistas e irenistas) que con esta disputa marcan el terreno para el Congreso Provincial en la idea de que Espadas ganará en la provincia de forma abrumadora, dicen los propios seguidores de Espadas que entre ellos mismos no se pueden ni ver. No oigo a ninguno de los candidatos de las primarias hablar del recibo de la luz, de los indultos a los presos independentistas o del asalto a la valla de Ceuta. No sabemos lo que piensan del lío burocrático para conceder el Ingreso Mínimo Vital, el futuro de Airbus, la prórroga de los ERTE y tantos otros asuntos que preocupan a los andaluces.