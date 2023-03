Raro es el año en que no tenemos una polémica por el fútbol en Semana Santa. Se establecen hostilidades entre el fútbol y las cofradías para esos días sagrados. Por el tráfico, que puede afectar a itinerarios; por las dotaciones policiales, que no son infinitas; y por los hinchas del Sevilla y el Betis, que deben hacer compatibles sus devociones religiosas y futbolísticas. En años anteriores hubo polémicas por partidos europeos el Jueves Santo y el Miércoles Santo, y por partidos ligueros el Domingo de Ramos, el Lunes Santo, el Sábado Santo y hasta el Sábado de Pasión en Nervión, por coincidir con la salida de la Milagrosa. Pero lo de este año es peor, mucho peor.

El calendario de la Liga ya no es lo que era. Antes había una primera vuelta y una segunda vuelta que se disputaban por el mismo orden. Ahora el sorteo está dirigido, de modo que no coincide el orden de la segunda vuelta con la primera. Al estar dirigido, no se entiende por qué el Sevilla y el Betis juegan en casa en el final de la Semana Santa. Es cierto que cuando sortearon (o trucaron) el calendario todavía no estaba aprobado oficialmente el Santo Entierro Grande, pero ya se estaba gestando. Y lo normal hubiera sido que un club jugara en casa y el otro fuera.

Sin embargo, pusieron un Sevilla-Celta y un Betis-Cádiz para el final de la Semana Santa. El Betis-Cádiz está predestinado para el Domingo de Resurrección, menos inoportuno, porque para colmo es un duelo de rivalidad. Pero la polémica venía por el Sevilla-Celta, que han propuesto para el Viernes Santo, al pedir la Delegación del Gobierno que no coincida con el Santo Entierro Grande. ¿Y por qué no el Lunes de Pascua? Porque el jueves de la semana pascual hay partidos de la Europa League. El Sevilla y el Betis siguen disputándola, aunque la semana próxima se sabrá si pasan, o quedan eliminados los dos o uno. En cuyo caso, un partido liguero sí que se podría disputar el Lunes de Pascua.

Dicen que el Cecop tiene intervenida la Semana Santa. No es eso. El Cecop cuenta con un jefe, Diego Ramos, que es muy colaborador. También colaboran la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil y otras fuerzas vivas. El Cecop no ha decidido los horarios e itinerarios, aunque entra dentro de sus competencias prevenir los conflictos. Sí advirtieron que en la plaza de la Concordia y en el Museo no podía empezar el Santo Entierro Grande. Y en la Alameda, donde sí lo permitían, lo descartaron algunas participantes.

Pero con el fútbol hemos topado. Y con la Liga de Tebas, que es como Murphy: cuando puede hacer algo mal, lo hace peor.