Imágenes de un retorno a la posguerra

Raro es el día en que no aparece un sapo en el desayuno que nos lleva a un tiempo de miseria, estraperlo, cartillas de racionamiento, piojos y colas larguísimas ante los comedores sociales. Y una noticia resulta espeluznante, de ésas que no te permiten ni tan siquiera tentarte la ropa y que te llevan a aquel tiempo de posguerra en la España más negra. La malísima nueva es que hay padres de familia que en su desesperación por llevar algo a casa no han hallado otra salida que la de aparcar coches. Padres probos que han de competir con los gorrillas, pero sin colisionar con éstos para no meterse en unos líos donde el rival nada tiene que perder. Ya un día sorprendía la reaparición del colillero por nuestras calles y ahora es la del desesperado que aparca coches. A ver qué nos falta por ver para por el túnel del tiempo remontarnos hasta tiempos de hambruna y miseria.