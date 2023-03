Ahora sí que no hay vuelta atrás para eso tan grande que es lo que está por venir. Domingo de Pasión y mañanita de Pregón con mayúsculas y con el no hay billetes asegurado, que hay que ver la expectación despertada ante lo que pueda dar de sí Enrique Casellas en el atril del Maestranza. ¿Y qué podemos esperar de este pregonero? Pues puede asegurarse sin temor a equivocarnos que el aburrimiento no tendrá sitio y que Sevilla saldrá muy bien parada. Dos argumentos sólidos con los que combatir el tedio y que el pregón pestiño brillará por su ausencia. Y es que este consiliario de los Gitanos sabe cómo tocar las teclas más sensibles y podríamos aventurar que la cosa no se hará larga. Un pregón largo es lo peor que puede pasar en el atril del Domingo de Pasión y eso es seguro que no va a ocurrir en el tan esperado pregón de hoy. Deseando escucharlo, bien sabe Dios.